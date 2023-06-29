Софья Акатьева: «Хочу оставить свой след в фигурном катании, сделать что‑то первой в истории, поставить рекорд»

Софья Акатьева заявила о желании оставить след в истории фигурного катания.

В минувшем сезоне 15-летняя спортсменка стала чемпионкой России в одиночном катании.

«Мечтаю добиваться хороших успехов в фигурном катании. Мои мечты сейчас связаны с ним. Хочу тренироваться и выступать на высоком уровне. Добиваться всевозможных высот. Выступать на крупных соревнованиях, в том числе на международном арене. Хочу оставить свой след в фигурном катании, сделать что‑то первой в истории, поставить рекорд», – сказала Акатьева.

Фигуристка, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, назвала свою школу лучшей в мире.

«Я катаюсь в самой лучшей школе фигурного катания в мире. Она воспитала большое количество именитых спортсменов, олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, чемпионов своей страны.

Мои тренеры, Этери Георгиевна Тутберидзе, Сергей Викторович Дудаков и Даниил Маркович Глейхенгауз, они помогают нам становиться лучше каждый день, продвигаться и делать то, что раньше казалось невозможным. Для меня будет большой честью продолжать их путь», – отметила Акатьева.

Также она объяснила, что в первую очередь помогает в достижении успеха.

«Самое важное – дисциплина. Без дисциплины не было бы никаких результатов. Второе – это любовь к своему делу. Третье – это талант. Но его можно развить, если его нет», – заявила фигуристка.