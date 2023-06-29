Софья Акатьева прибыла на форум Forbes на костылях. Ее правая стопа загипсована

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева прибыла на форум Forbes на костылях.

Правая стопа спортсменки в гипсе. Ранее сообщалось, что Софья получила стрессовый перелом.

На форуме Forbes «Успех к 30: взгляд на новый мир» стала участницей дискуссии «Перекресток возможностей и смена сценария будущего».

Фото: РИА Новости Спорт