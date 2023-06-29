Софья Акатьева прибыла на форум Forbes на костылях. Ее правая стопа загипсована

Теги сборная России травмы фото женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева прибыла на форум Forbes на костылях.

Правая стопа спортсменки в гипсе. Ранее сообщалось, что Софья получила стрессовый перелом.

На форуме Forbes «Успех к 30: взгляд на новый мир» Акатьева стала участницей дискуссии «Перекресток возможностей и смена сценария будущего».

Фото: РИА Новости Спорт

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35 комментариев

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Katerina Sunny
Соне здоровья. Но есть ли такая необходимость участия в форумах для 15-летней Сони , чтобы на них приходить на костылях?
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Sky Smoker
Визуально - такой же сапожок, какой был и у Медведевой.
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Martin King
Ну и зачем? Можно же было и не участвовать...
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Два уха
Ответ Kontiolahti
Бедный ребёнок, такая она светлая девочка судя по всему, и так не хочется, чтобы с ней случались неприятности Вопрос кто и зачем одел ее в эту желтую пижаму и потащил на явно стрессовое для неё мероприятие.. даже по позе видно - максимально защитная позиция
Почему бедный, может она сама хочет? Начинается её медийная раскрутка, привлечение в разные медиапроекты, как старших девушек.
+11
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Jessi
Если это правда, то теперь понятно, почему Щербакова хочет вернуться
+17
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Два уха
Соне желаю скорейшего восстановления и возвращения на лёд.
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Леди Брэкнелл
Слишком много внимания обычной травме спортивной. Очухается и пойдет дальше кататься еще пару лет.
+7
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Два уха
Ответ Viktoria dek
Какое начало августа? Максимум 3 недели восстановления, как говорит Влад Жуков травма была получена где-то неделю назад)
Акатьеву она ещё в прошлом сезоне усиленно списывала, рисуя страшные картины "колено в мясо" и полную безнадёгу в будущем, а тут даже не колено.)
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Anita Levchenko
Ответ Владислава Крюкова
Что за чушь? Давайте вообще запретим спортсменам прыгать. И на коньках кататься, потому что там лезвие и спортсмены порезаться могут. И на лёд выходить, а то он твёрдый и скользкий
Как один мой приятель говорил: "Такой травмоопасный спорт - ужас! Вышел на этот лёд и сразу упал!"😱🤣
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Евгения Гринева
Ответ Pentrak
Женечка наступала и ничего, зажило.
Женечка наступа и получила в итоге второй перелом
+7
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jasonbrowdy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Про Хромых тоже говорили типа ничего страшного через недельку вернётся к тренировкам. А потом Пальто будет говорить "не понимаю че она не тренируется, там же всего лишь мизинчик"
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Владислава Крюкова
Ответ Pkatushki
Спорту нужен закон об охране труда и здоровья спортсменов, чтобы не было вот таких травм, которые можно избежать соблюдая меры безопасности. И ответственность должна быть в том числе и уголовная.
Что за чушь? Давайте вообще запретим спортсменам прыгать. И на коньках кататься, потому что там лезвие и спортсмены порезаться могут. И на лёд выходить, а то он твёрдый и скользкий
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Viktoria dek
Ответ Pentrak
Есть и другие фото.
Так и на других фотках гипса нет, когда делали финальное фото - Соня стоит без костылей)
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Lapo Elkann
Ответ Kontiolahti
Бедный ребёнок, такая она светлая девочка судя по всему, и так не хочется, чтобы с ней случались неприятности Вопрос кто и зачем одел ее в эту желтую пижаму и потащил на явно стрессовое для неё мероприятие.. даже по позе видно - максимально защитная позиция
Заставили много прыгать, насильно одели, " потащили на явно стрессовое для неё мероприятие " . кто эти " изверги " по вашему .
Истории бывших фигуристок говорят о том, что тренируются из за медалей , чтобы после монетизировать свою известность. Девушка попала в Форбс. ее пригласили. Вы думаете , она им отказала бы ?
и сапожок не показатель серьезной травмы.
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Viktoria dek
Ответ Pentrak
Да, только там ещё и костыли. Она должна была к началу августа выйти на лёд, но глядя на костыли, возникают сомнения, что там просто трещинка, а не полноценный перелом.
Какое начало августа? Максимум 3 недели восстановления, как говорит Влад Жуков травма была получена где-то неделю назад)
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Два уха
Ответ Pentrak
Ну, поднималась на сцену с помощью костылей, там стояла без них. Да вроде нет, на всё про всё месяц на восстановление давали, а не 10 дней, как ручной журнальчик федры. Жуков вообще чуть ли не на гипс намекает.
Чего ты так колыхаешься в разные стороны, десять раз уже показания поменяла за второй день, боишься ошибиться на окончательном варианте. Может просто пора перестать сочинять про всех?
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AlexFed
Ответ Jessi
Если это правда, то теперь понятно, почему Щербакова хочет вернуться
Да ничего она не хочет, обычный вброс для привлечения внимания. Чтобы вернуться - надо усиленно пахать а не по всяким мероприятиям и шоу ползать, с Акатьевой или без, неважно, тренировочный режим это не облегчит.
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Евгения Гринева
Ответ Pentrak
Да, только там ещё и костыли. Она должна была к началу августа выйти на лёд, но глядя на костыли, возникают сомнения, что там просто трещинка, а не полноценный перелом.
А с трещиной на ногу что ли можно наступать? Без фиксатора можно усугубить
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Два уха
Ответ Pentrak
Ну, поднималась на сцену с помощью костылей, там стояла без них. Да вроде нет, на всё про всё месяц на восстановление давали, а не 10 дней, как ручной журнальчик федры. Жуков вообще чуть ли не на гипс намекает.
А, уже вроде нет 😀 Ты определись окончательно в своих фантазиях - есть или нет.) Вот я тебе ниже подсказал - сразу исправилась.)
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Pentrak
Ответ Jessi
Вижу только сапожок
Есть и другие фото.
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Anneta28
Ответ Евгения Гринева
А где гипс? Это разве не лангетка?
При стрессовом переломе стопы не накладывают гипс.
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Jessi
Вижу только сапожок
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Pentrak
Ответ Sky Smoker
Я даже не знаю, можно ли на поломанную ногу наступать? С трещиной-то понятно. Может, со связками что-то...
Ну, поднималась на сцену с помощью костылей, там стояла без них. Да вроде нет, на всё про всё месяц на восстановление давали, а не 10 дней, как ручной журнальчик федры. Жуков вообще чуть ли не на гипс намекает.
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Pentrak
Ответ Два уха
Там нет гипса, ты не видишь что ли? Значит нет и перелома, при котором гипс накладывают на всю лапу. А костыли для того, чтобы минимум наступать на эту ногу.
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vanessa2021
Бедная Соня. Всегда както в тени была, только начала раскручиваться и тут такое.

Желаю восстановления хотя бы к ЧР.
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