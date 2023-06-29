Софья Акатьева прибыла на форум Forbes на костылях. Ее правая стопа загипсована
Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева прибыла на форум Forbes на костылях.
Правая стопа спортсменки в гипсе. Ранее сообщалось, что Софья получила стрессовый перелом.
На форуме Forbes «Успех к 30: взгляд на новый мир» Акатьева стала участницей дискуссии «Перекресток возможностей и смена сценария будущего».
Фото: РИА Новости Спорт
Истории бывших фигуристок говорят о том, что тренируются из за медалей , чтобы после монетизировать свою известность. Девушка попала в Форбс. ее пригласили. Вы думаете , она им отказала бы ?
и сапожок не показатель серьезной травмы.
Желаю восстановления хотя бы к ЧР.