«Думаю, Акатьева сможет вернуться к началу сезона». Бестемьянова о травме фигуристки
Наталья Бестемьянова считает, что фигуристка Софья Акатьева восстановится к началу сезона.
Акатьева – чемпионка России-2023. В межсезонье она получила стрессовый перелом стопы.
«Процесс восстановления после такой травмы, стрессового перелома стопы, у всех фигуристов проходит по-разному.
Я думаю, что Софья сможет вернуться к началу предстоящего сезона», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.
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