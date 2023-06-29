«Думаю, Акатьева сможет вернуться к началу сезона». Бестемьянова о травме фигуристки

Теги сборная России травмы Наталья Бестемьянова Софья Акатьева Фигурное катание

Наталья Бестемьянова считает, что фигуристка Софья Акатьева восстановится к началу сезона.

Акатьева – чемпионка России-2023. В межсезонье она получила стрессовый перелом стопы.

«Процесс восстановления после такой травмы, стрессового перелома стопы, у всех фигуристов проходит по-разному.

Я думаю, что Софья сможет вернуться к началу предстоящего сезона», – сказала олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Бестемьянова.

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1 комментарий

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Девушка Безимени
господи, ну про это-то она что может знать
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