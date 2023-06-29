Акатьева об участии в форуме Forbes: «Я была очень рада находиться в обществе таких интересных спикеров из разных сфер»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева рассказала об участии в форуме Forbes.

Мероприятие проходит сегодня в Москве. Акатьева, ранее ставшая номинантом рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет», выступила в качестве одного из спикеров.

«Сегодня посетила форум, организованный FCongress Russia: «Успех к 30: взгляд на новый мир».

Для меня большая честь стать участницей панельной дискуссии под названием «Перекресток возможностей и смена сценария будущего».

Я была очень рада находиться в обществе таких интересных спикеров из разных сфер!

P.S. Спасибо за ваши пожелания», – написала Акатьева в инстаграме.

Софья Акатьева прибыла на форум Forbes на костылях. Ее правая стопа загипсована

12 комментариев

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Е...С
Соня умница, красавица и очень добрый человек. Желаю ей успеха во всем.
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Алексей Токарев
На фоне Загитовой, Софья выглядит очень умной, и говорит грамотно.
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Додик Аксель
Опыт общения на подобных мероприятиях ей пригодится в дальнейшем по жизни. А сейчас учится, впитывает информацию, набирается спортивного и жизненного опыта. Здоровья, успешного лечения и реабилитации Суперсонику !
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Ира Полубоярова
Ответ Алексей Токарев
На фоне Загитовой, Софья выглядит очень умной, и говорит грамотно.
Соня на любом фоне выглядит умной и грамотной девушкой)
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Yumi
"Смена сценария будущего" - им нейросети генерируют названия? Надо еще что-то про вызов.
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Иван Иванов
Чудесная девочка любимая Красавица Сонечка ! По факту - лучшая фигуристка планеты на данный момент ! Дай Бог здоровья, успехов и красивых прокатов , любимый СуперСоник ! Очень жаль , что таких талантливых спортсменок не допустят на международные соревнования!
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FS.Nika1
Ответ Алексей Токарев
На фоне Загитовой, Софья выглядит очень умной, и говорит грамотно.
Никак Загитову забыть не можете ?
+6
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Иван Иванов
Я раньше все не понимал почему что на ПМЭФ что тут и прочих форумах все выступления называются панельной дискуссией.
Но последние пару лет глядя на состав участников начал понимать. Просто сходить на панель на форуме это в тренде.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Алексей Токарев
На фоне Загитовой, Софья выглядит очень умной, и говорит грамотно.
На ее фоне любой будет так выглядеть 😆
+3
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