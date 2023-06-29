Акатьева об участии в форуме Forbes: «Я была очень рада находиться в обществе таких интересных спикеров из разных сфер»
Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева рассказала об участии в форуме Forbes.
Мероприятие проходит сегодня в Москве. Акатьева, ранее ставшая номинантом рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет», выступила в качестве одного из спикеров.
«Сегодня посетила форум, организованный FCongress Russia: «Успех к 30: взгляд на новый мир».
Для меня большая честь стать участницей панельной дискуссии под названием «Перекресток возможностей и смена сценария будущего».
Я была очень рада находиться в обществе таких интересных спикеров из разных сфер!
P.S. Спасибо за ваши пожелания», – написала Акатьева в инстаграме.
Софья Акатьева прибыла на форум Forbes на костылях. Ее правая стопа загипсована
Но последние пару лет глядя на состав участников начал понимать. Просто сходить на панель на форуме это в тренде.