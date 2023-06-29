Акатьева об участии в форуме Forbes: «Я была очень рада находиться в обществе таких интересных спикеров из разных сфер»

Чемпионка России по фигурному катанию Софья Акатьева рассказала об участии в форуме Forbes.

Мероприятие проходит сегодня в Москве. Акатьева, ранее ставшая номинантом рейтинга Forbes «30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет», выступила в качестве одного из спикеров.

«Сегодня посетила форум, организованный FCongress Russia: «Успех к 30: взгляд на новый мир».

Для меня большая честь стать участницей панельной дискуссии под названием «Перекресток возможностей и смена сценария будущего».

Я была очень рада находиться в обществе таких интересных спикеров из разных сфер!

P.S. Спасибо за ваши пожелания», – написала Акатьева в инстаграме.

Софья Акатьева прибыла на форум Forbes на костылях. Ее правая стопа загипсована