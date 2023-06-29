Акопова о травме: «Бывает, беспокоит, но после лечения таких болезненных ощущений уже нет. Мы уже накатываем новые программы»

Фигуристка Карина Акопова рассказала о восстановлении после травмы.

Акопова выступает в парном катании с Никитой Рахманиным. В октябре дуэт занял четвертое место на этапе Гран-при России в Сочи, но затем пропустил большую часть сезона из-за травмы спины у партнерши.

«Подготовка к сезону идет полным ходом. Бывает, беспокоит [травма], но после лечения таких болезненных ощущений уже нет. Мы уже в Сочи, тренируемся и накатываем новые программы», – рассказала Акопова.