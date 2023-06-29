Щербакова о возможном возвращении к соревнованиям: «Не люблю разговоры о чем-то несовершенном. Если это случится, все об этом узнают»

Фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос о возможном возвращении к соревнованиям.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 пропустила прошедший сезон.

«Честно говоря, я не люблю разговоры о чем-то несовершенном. Если это случится, это не пропустят, все об этом узнают, будет, что обсудить. Пока не хотелось бы это никак комментировать и обсуждать.

В данный момент колено не беспокоит. Сейчас работаю в Новогорске над восстановлением физической формы», – сказала Щербакова.

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?