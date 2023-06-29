Щербакова о возможном возвращении к соревнованиям: «Не люблю разговоры о чем-то несовершенном. Если это случится, все об этом узнают»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова ответила на вопрос о возможном возвращении к соревнованиям.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 пропустила прошедший сезон.

«Честно говоря, я не люблю разговоры о чем-то несовершенном. Если это случится, это не пропустят, все об этом узнают, будет, что обсудить. Пока не хотелось бы это никак комментировать и обсуждать.

В данный момент колено не беспокоит. Сейчас работаю в Новогорске над восстановлением физической формы», – сказала Щербакова.

«Я поставила цель – пробовать все новое, но не поверхностно». Щербакова возвращается после года без спорта?

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31 комментарий

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Артём Ларсон
Видите, насколько важна буква Ë
+35
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+31
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Данил
Буква Ё классная штука, говорят. Можно ей пользоваться вроде
+19
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Мэй Касахара
Вообще складывается впечатление, что Аня пробует набрать соревновательную форму🙏
+19
-4
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EmperorNazer
Думаю, Аня и будет отталкиваться от того, как дальше пойдет набор формы. А в целом, согласен с ней, так бурно обсуждать что-то гипотетическое не имеет смысла. И поздравляю Аню с новым сотрудничеством с TCL!
+17
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+10
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Два уха
Прокаты в середине сентября всё покажут, кто пошёл в сезон, а кто нет.
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Alealeale
Квад ещё не восстановлен, поэтому Аня не может сказать вернётся она или нет, ведь все зависит именно от возвращения прыжка.
+7
-3
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Viktoria dek
Ответ varick
А какой ей вообще смысл сейчас соревноваться в России? Сейчас она непобежденная действующая олимпийская чемпионка, с кучей контрактов. Соревноваться, значит поиметь такие минусы: - тяжелые тренировки - 2-3 места в лучшем случае (т.к. побеждать будут допубертатницы Петросян и Акатьева) - риск получить травму - потеря имиджа непобедимой чемпионки, и снижение кол-ва контрактов Смысл?
Вы серьёзно думаете, если Аня выйдет в сезон и будет вне пьедестала, то это сразу снижение контрактов? 😅
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+3
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Valdai
Если вернется, то это в последнее время будет чуть ли не единственный случай. Хотя Сотникова возвращалась после годичного простоя, правда без особых успехов.
+3
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Katerina Sunny
Ответ Два уха
А что ей остаётся делать тогда? Только заканчивать. Поэтому конечно попробует пойти в сезон, а там как получится.
Аня свои мысли озвучила год назад. Ане были интересны международные соревнования.
+4
-2
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Peter Varfolomeyev
Сколько раз мы уже слышали эту песню от самых разных фигуристок
+6
-5
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Александр Скворцов
Хоть и говорят, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды, но, надеюсь, что у Анны это получится.
+2
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Кокич
о чем-то несовершённом ≠ о чем-то несовершенном
+1
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Роман Волков
Аня не хочет говорить пока нет результата, а он будет, к осени.✌️
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Даня Чебыкин
Кушать надоело?
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Шушпанчег
Ответ Артём Ларсон
Видите, насколько важна буква Ë
А может, она имела ввиду, что пока еще несовершенна, и не стоит о ней сейчас говорить...
+2
-2
0
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Два уха
Почему в этой ветке пентрак до сих пор не высказала свои "инсайды"? В 25-ти вариантах. Очень ждём.)
+6
-6
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Marya Y
Ответ Anneta28
Аннушка, расслабься. Никто с тебя не спросит о месте в сборной. Просто реже отсвечивай и не акцентируй на этом внимание.
С Сотниковой, Плющенко, Загитовой, Медведевой не спрашивали за основу - а с Щербаковой должны за резерв? Расслабьтесь.
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Marya Y
Ответ EmperorNazer
Думаю, Аня и будет отталкиваться от того, как дальше пойдет набор формы. А в целом, согласен с ней, так бурно обсуждать что-то гипотетическое не имеет смысла. И поздравляю Аню с новым сотрудничеством с TCL!
Позавчерашняя новость, но присоединяюсь.)
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Katerina Sunny
После вчерашнего распределения этапов не верю, что Аня будет соревноваться.
+3
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Marya Y
Ответ varick
А какой ей вообще смысл сейчас соревноваться в России? Сейчас она непобежденная действующая олимпийская чемпионка, с кучей контрактов. Соревноваться, значит поиметь такие минусы: - тяжелые тренировки - 2-3 места в лучшем случае (т.к. побеждать будут допубертатницы Петросян и Акатьева) - риск получить травму - потеря имиджа непобедимой чемпионки, и снижение кол-ва контрактов Смысл?
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