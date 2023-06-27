Катарина Гербольдт: «Щербакова вряд ли захочет возвращаться в плохом состоянии. Думаю, она будет конкурентоспособна»

Теги Катарина Гербольдт сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Катарина Гербольдт высказалась о возможном возвращении Анны Щербаковой к соревнованиям.

«По поводу сможет или не сможет, я думаю, что в статусе олимпийской чемпионки вряд ли она захочет возвращаться в плохом состоянии, проигрывать другим спортсменкам.

Я думаю, что она будет отдавать себе отчет, если она готова, значит, она возобновит соревновательную деятельность.

Сможет, наверно, возраст все-таки повышается для того, чтобы соревноваться на мировой арене. Я думаю, что она вполне себе конкурентоспособна будет», – сказала Гербольдт.

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3 комментария

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garovatat
Да не в статусе дело, вернее далеко не только в чемпионском статусе Ани. Щербакова - классическая перфекционистка, при этом очень целеустремленная, структурная. Такие люди просто физически не могут "гнать халтуру", все должно быть точно, четко и желательно идеально. Так что если Анюта поставит себе целью вернуться на старты, то сделает это исключительно по "высшему разряду", не сомневайтесь. Всегда писала, что если и верю в реальное возвращение кого-то из ТЩК (и вообще кого-то из "приостановивших карьеру"), то именно в возвращение Щербаковой. Здоровья тебе, Анечка, делай так как задумано и должно, а мы поболеем за тебя с огромным удовольствием!
+11
-4
+7
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Евгения Гринева
Ничего нет страшного в проигрыше другим спортсменам, сегодня проиграл - завтра выиграл, это спорт
+4
-1
+3
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Lanapiano
Ну даже если проиграет, подумаешь, трагедия. Поддержим в любом случае.
+3
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