Катарина Гербольдт: «Щербакова вряд ли захочет возвращаться в плохом состоянии. Думаю, она будет конкурентоспособна»
Катарина Гербольдт высказалась о возможном возвращении Анны Щербаковой к соревнованиям.
«По поводу сможет или не сможет, я думаю, что в статусе олимпийской чемпионки вряд ли она захочет возвращаться в плохом состоянии, проигрывать другим спортсменкам.
Я думаю, что она будет отдавать себе отчет, если она готова, значит, она возобновит соревновательную деятельность.
Сможет, наверно, возраст все-таки повышается для того, чтобы соревноваться на мировой арене. Я думаю, что она вполне себе конкурентоспособна будет», – сказала Гербольдт.
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