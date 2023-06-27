Катарина Гербольдт: «Щербакова вряд ли захочет возвращаться в плохом состоянии. Думаю, она будет конкурентоспособна»

Катарина Гербольдт высказалась о возможном возвращении Анны Щербаковой к соревнованиям.

«По поводу сможет или не сможет, я думаю, что в статусе олимпийской чемпионки вряд ли она захочет возвращаться в плохом состоянии, проигрывать другим спортсменкам.

Я думаю, что она будет отдавать себе отчет, если она готова, значит, она возобновит соревновательную деятельность.

Сможет, наверно, возраст все-таки повышается для того, чтобы соревноваться на мировой арене. Я думаю, что она вполне себе конкурентоспособна будет», – сказала .