Конева об отсутствии борьбы в забеге фигуристок: «Коль ты вышел, нужно показать, что ты умеешь бежать, побороться»
Екатерина Конева высказалась об отсутствии борьбы в забеге фигуристок на Никольской.
Камила Валиева, Алина Загитова, Софья Акатьева и Аделия Петросян приняли участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Они пробежали трусцой весь забег, а перед финишем остановились и закончили дистанцию вместе.
— Для популяризации легкой атлетики приглашают звезд из других видов спорта. Саша Трусова прыгала в длину в прошлом году, сейчас фигуристки устроили забег. Это нужно?
— Может быть, нужно. Для людей это популяризация. Но девочки, наверное, должны бежать.
— Вас тоже смутило, что они бежали трусцой?
— Могу отметить нашего прославленного шахматиста Сергея Карякина. Он пробежал очень круто! Молодец! Футболист Евгений Алдонин — красавчик! Вот так нужно. Ну, а когда ты бежишь трусцой…
— Многие этого не поняли.
— А как тут понимать? Коль ты вышел, нужно показать, что ты умеешь бежать, побороться. Но это их дело, – сказала серебряный призер ЧМ-2013 в тройном прыжке.
Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику
Надо внимательно читать интервью Саши.
Единственное, чем могу объяснить, что у Аделии был ДР, а она просто в силу своей миниатюрности могла бы стать последней.
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Где тут зависть?
Кто-то спрашивает, кто-то отвечает.
В данном случае - вполне себе корректно.
Вот и смотрите на спортсменов ЛА.