Конева об отсутствии борьбы в забеге фигуристок: «Коль ты вышел, нужно показать, что ты умеешь бежать, побороться»

Екатерина Конева высказалась об отсутствии борьбы в забеге фигуристок на Никольской.

, , и приняли участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Они пробежали трусцой весь забег, а перед финишем остановились и закончили дистанцию вместе.

— Для популяризации легкой атлетики приглашают звезд из других видов спорта. Саша Трусова прыгала в длину в прошлом году, сейчас фигуристки устроили забег. Это нужно?

— Может быть, нужно. Для людей это популяризация. Но девочки, наверное, должны бежать.

— Вас тоже смутило, что они бежали трусцой?

— Могу отметить нашего прославленного шахматиста Сергея Карякина. Он пробежал очень круто! Молодец! Футболист Евгений Алдонин — красавчик! Вот так нужно. Ну, а когда ты бежишь трусцой…

— Многие этого не поняли.

— А как тут понимать? Коль ты вышел, нужно показать, что ты умеешь бежать, побороться. Но это их дело, – сказала серебряный призер ЧМ-2013 в тройном прыжке.

Губерниев встал на колено перед Загитовой, а Бузова спела под фанеру. Так на Никольской спасали легкую атлетику