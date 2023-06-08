Конева об отсутствии борьбы в забеге фигуристок: «Коль ты вышел, нужно показать, что ты умеешь бежать, побороться»

Теги Евгений Алдонин Бег сборная России Екатерина Конева тройной прыжок Сергей Карякин женское катание Матч ТВ Алина Загитова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Фигурное катание

Екатерина Конева высказалась об отсутствии борьбы в забеге фигуристок на Никольской.

Камила ВалиеваАлина ЗагитоваСофья Акатьева и Аделия Петросян приняли участие в забеге на 60 м в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Они пробежали трусцой весь забег, а перед финишем остановились и закончили дистанцию вместе. 

— Для популяризации легкой атлетики приглашают звезд из других видов спорта. Саша Трусова прыгала в длину в прошлом году, сейчас фигуристки устроили забег. Это нужно?

— Может быть, нужно. Для людей это популяризация. Но девочки, наверное, должны бежать.

— Вас тоже смутило, что они бежали трусцой?

— Могу отметить нашего прославленного шахматиста Сергея Карякина. Он пробежал очень круто! Молодец! Футболист Евгений Алдонин — красавчик! Вот так нужно. Ну, а когда ты бежишь трусцой…

— Многие этого не поняли.

— А как тут понимать? Коль ты вышел, нужно показать, что ты умеешь бежать, побороться. Но это их дело, – сказала серебряный призер ЧМ-2013 в тройном прыжке. 

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15 комментариев

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Oleg152762
Пожалуй, соглашусь. Понятно, что их пригласили для популяризации. Но это всё-таки соревнование. И даже в совсем другом виде спортсмен должен действовать спортивно. А здесь только разочарование. Ну и зачем?
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Ольга Ив
Да проще к этому относится надо. Сами хотели, чтобы "люди, приходя на соревнования, знали: помимо звезд тут есть еще и спортсмены, показывающие высокие результаты". Вот и смотрели на этих спортсменов.
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AllaS
Ответ Ритт
Трусова в прошлом году подошла со всей ответственностью. Тренировалась даже немного, брала консультации и прыгнула, как смогла. Молодец! Вообще не фанат Саши, но респект ей.
Трусова сказала, что она не тренировалась и попробовала прямо на соревнование прыгать, там ей и объяснили , как это надо сделать. Естественно результат был никакой.
Надо внимательно читать интервью Саши.
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Ритт
Трусова в прошлом году подошла со всей ответственностью. Тренировалась даже немного, брала консультации и прыгнула, как смогла. Молодец! Вообще не фанат Саши, но респект ей.
+1
-1
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Sedibus Perito
Тоже разочаровало, что не бежали нормально. Они ведь на своём ОФП вполне нормально ускоряются - есть видео.
Единственное, чем могу объяснить, что у Аделии был ДР, а она просто в силу своей миниатюрности могла бы стать последней.
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закрыт по беспределу
Ответ Ольга Ив
Какие-то они там в лёгкой атлетике с завистью, то одна перед мероприятием дала непонятный комментарий :"Хочется, чтобы люди, приходя на соревнования, знали: помимо звезд тут есть еще и спортсмены, показывающие высокие результаты", теперь это высказывание. Прям не любят они фигуристок😊
".. Но это их дело", – сказала серебряный призер ЧМ-2013 в тройном прыжке.
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Где тут зависть?
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Ольга Ив
Ответ закрыт по беспределу
".. Но это их дело", – сказала серебряный призер ЧМ-2013 в тройном прыжке. ----- Где тут зависть?
Было бы все равно, чего это комментировать, это не полноценные соревнования, проще на это смотреть надо
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закрыт по беспределу
Ответ Ольга Ив
Было бы все равно, чего это комментировать, это не полноценные соревнования, проще на это смотреть надо
Так устроено интервью.
Кто-то спрашивает, кто-то отвечает.
В данном случае - вполне себе корректно.
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Ольга Ив
Ответ закрыт по беспределу
Так устроено интервью. Кто-то спрашивает, кто-то отвечает. В данном случае - вполне себе корректно.
А вот в интервью Макаренко никто про обиды вопрос не задавал, а она вот как прокомментировала:"Обиды как таковой, наверное, нет, просто хочется, чтобы люди смотрели не только на звезд, но и на нас".
Вот и смотрите на спортсменов ЛА.
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