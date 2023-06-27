Бестемьянова о возвращении Щербаковой: «Если Аня этого хочет, то у нее все получится. Если она начнет серьезно тренироваться»

Теги сборная России женское катание Наталья Бестемьянова Анна Щербакова Софья Муравьева Аделия Петросян Фигурное катание

Наталья Бестемьянова уверена в успехе Анны Щербаковой в случае возвращения в спорт.

Ранее сообщалось, что в предстоящем сезоне фигуристка может возобновить участие в соревнованиях.

«Я уверена, что если Аня этого хочет, то у нее все получится. Если она начнет серьезно тренироваться.

Да, у нее будут сильные соперницы, например, Аделия Петросян и Софья Муравьева. Но почему Аня не должна пытаться соревноваться с достойными и красивыми соперницами? Мы будем только рады такому соперничеству», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду 1988 года Бестемьянова.

Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022 в одиночном катании. В минувшем сезоне она не выступала на турнирах.

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2 комментария

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На Пекин
Там ещё ЧР Софья Акатьева в соперницах
+1
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+1
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Александр Скворцов
Сразу два если.
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0
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