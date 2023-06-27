Илья Авербух: «Щербакова действительно недавно говорила, что раздумывает о возвращении в спорт»

Илья Авербух рассказал о желании фигуристки Анны Щербаковой вернуться в спорт.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 не выступала на соревнованиях в прошлом сезоне.

«Все могут бороться за первые места, в том числе и Аня. Аня действительно недавно, когда выступала у меня в ледовом шоу, говорила о том, что раздумывает о возвращении в спорт.

Если она вернется в спортивную историю, то все будут только рады. Аня – великая чемпионка, уже всем все доказавшая. Она олимпийская чемпионка, и я буду ее всячески поддерживать. Я думаю, что все возможно, Аня молода, красива и талантлива.

Конечно, на показательных выступлениях она не исполняет ту сложную программу, которая у нее была раньше. Я думаю, что Аня сама примет решение (возвращаться в спорт или нет)», – сказал хореограф.

При этом Авербух считает, что спортсменка сможет совмещать соревнования и ледовые шоу.

«На данный момент нет никакого «Ледникового периода», а если будет, то все можно совместить. Аня давно хотела (вернуться к соревнованиям). Думаю, что ей все абсолютно по силам, она молодая и талантливая, пусть катается», – отметил Авербух.