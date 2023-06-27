Илья Авербух: «Щербакова действительно недавно говорила, что раздумывает о возвращении в спорт»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Анна Щербакова Ледниковый период ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал о желании фигуристки Анны Щербаковой вернуться в спорт.

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 не выступала на соревнованиях в прошлом сезоне.

«Все могут бороться за первые места, в том числе и Аня. Аня действительно недавно, когда выступала у меня в ледовом шоу, говорила о том, что раздумывает о возвращении в спорт.

Если она вернется в спортивную историю, то все будут только рады. Аня – великая чемпионка, уже всем все доказавшая. Она олимпийская чемпионка, и я буду ее всячески поддерживать. Я думаю, что все возможно, Аня молода, красива и талантлива.

Конечно, на показательных выступлениях она не исполняет ту сложную программу, которая у нее была раньше. Я думаю, что Аня сама примет решение (возвращаться в спорт или нет)», – сказал хореограф.

При этом Авербух считает, что спортсменка сможет совмещать соревнования и ледовые шоу.

«На данный момент нет никакого «Ледникового периода», а если будет, то все можно совместить. Аня давно хотела (вернуться к соревнованиям). Думаю, что ей все абсолютно по силам, она молодая и талантливая, пусть катается», – отметил Авербух.

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9 комментариев

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Анастасия Балканова
Что интересно, когда появляется любая новость про спортсменов, то Авербух уже в курсе. "Мне говорили"
+6
0
+6
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Tan Tan
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Очень жаль, искренне жаль, что Аня идет по пиар-сценарию Алины. Второй раз мы не поверим. Увы
Одной Алины для статистики маловато
+4
-1
+3
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Lapo Elkann
Если это не пиар , то зачем столько шума из ничего . вернется, все ведь увидим собственными глазами.
+5
-3
+2
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asusp527
Да ладно уже, это умная Щербакова изобрела ответ на вопрос о продолжении: "я подумаю", а все уж всколыхнулись. Никуда она не вернется, опять же для этого она слишком как сейчас говорят, продуманная😁
+7
-6
+1
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Самая цитируемая и вообще недура
Очень жаль, искренне жаль, что Аня идет по пиар-сценарию Алины. Второй раз мы не поверим. Увы
+7
-7
0
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Девушка Безимени
подумывает?
раздумала?
0
0
0
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5 тулуп
на самом деле пиар ужасный, лучше молчать, чем так пиарить и расхваливать, стыдно должно быть, чтобы стать лучшей нужно вспахивать постоянно, а не только быть в статусе ОЧ, скоро шоу посмотрим на чудесные прыжки Анны и ее великолепные вращения
0
0
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