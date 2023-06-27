Максим Траньков: «Щербакова сейчас на сборах. Она серьезно настроена и погружена в тренировочный процесс»

Теги Максим Траньков сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Максим Траньков заявил о серьезном настрое Анны Щербаковой на тренировках.

Ранее появилась информация о том, что фигуристка может вернуться к соревнованиям в предстоящем сезоне. Сейчас она тренируется в группе Этери Тутберидзе в Новогорске.

«Могу сказать только то, что Аня сейчас на сборах, каждый день тренируется. Она серьезно настроена и погружена в тренировочный процесс», – сказал двукратный олимпийский чемпион Траньков.

Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022. В минувшем сезоне она не выступала на турнирах.

18 комментариев

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EmperorNazer
Самый нормальный комментарий. Говорить про возвращение еще очень рано, но на сборах Аня явно тренируется серьезно, учитывая, что от нее ни слуху ни духу фактически не было аж со свадьбы Глейхенгауза и до вчерашнего мероприятия в Мурманске.
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Tan Tan
Ответ Мэй Касахара
Круто, если Аня реально вернётся! Пока правда трудно в это поверить, но буду безумно рада, если она разрушит сложившиеся стереотипы🙏
Верим и ждём🙏
+9
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Мэй Касахара
Круто, если Аня реально вернётся! Пока правда трудно в это поверить, но буду безумно рада, если она разрушит сложившиеся стереотипы🙏
+12
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I. Bryzgalov
Хотелось бы, но верится с трудом.
+5
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Maecenas
Ответ Jane Earlosofical
поболталась новая ОЧ в шоу бизе и поняла, что никому там особо не нужна. а так хотела стать лучшей телеведущей с лучшей дикцией на свете. и казалось бы, может еще успеет, но история с преодолениями продавалась чуточку лучше, чем её попытка выжить вне спорта. поэтому готовим поп корм. федра готовит ватку и новую баночку нашатыря. ну, или новый гипс как бонус.
а может просто поняла для себя, что ей интереснее быть в соревновательной среде и всё такое. Её всё-таки расписками ехать на старты не заставляли, и в леса она тоже не убегала, а в шоу-бизнес всегда сможет пробиться. Там таланта и ума никакого не нужно, есть один наглядный пример.
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Маргарита В Сафронова
Мы давно знаем, как Анюта реагирует на прогнозы: она выходит и делает всех. У неё характер абсолютной чемпионки.
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Lapo Elkann
Осталось спросить только Глейхенгауза.
+1
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