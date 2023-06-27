Максим Траньков: «Щербакова сейчас на сборах. Она серьезно настроена и погружена в тренировочный процесс»

Максим Траньков заявил о серьезном настрое Анны Щербаковой на тренировках.

Ранее появилась информация о том, что фигуристка может вернуться к соревнованиям в предстоящем сезоне. Сейчас она тренируется в группе Этери Тутберидзе в Новогорске.

«Могу сказать только то, что Аня сейчас на сборах, каждый день тренируется. Она серьезно настроена и погружена в тренировочный процесс», – сказал двукратный олимпийский чемпион Траньков.

Щербакова – олимпийская чемпионка Пекина-2022. В минувшем сезоне она не выступала на турнирах.