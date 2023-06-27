Писеев о болезни Костомарова: «Роман один из немногих, в кого я всегда верю. Я был уверен, что он переживет эту ситуацию и с достоинством выйдет из нее»

Теги Валентин Писеев Роман Костомаров сборная России танцы на льду ФФКР Фигурное катание

Почетный президент ФФКР заявил, что был уверен в выздоровлении Романа Костомарова.

26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах. В январе олимпийский чемпион по фигурному катанию был госпитализирован с пневмонией, после чего перенес несколько ампутаций на фоне осложнений.

«Роман – очень близкий и дорогой мне человек. Я был уверен, что он переживет эту ситуацию и с достоинством выйдет из нее. Я очень рад! Желаю, чтобы у Ромы дальше все было хорошо.

Он мне очень дорог и один из немногих, в которого я всегда верю. Рома – парень непростой, но тот, с кем можно идти в разведку. Я очень и очень за него рад», – сказал почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев.

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

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2 комментария

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Назар Игорь
Все по трафарету спешат выразить свою радость. Человек стал полным инвалидом, нужно начинать жизнь практически с нуля, и поддерживать его нужно не словами а делами- финансировать его восстановление, найти работу по его возможностям, об этом ни слова. Только громкие фразы.
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asusp527
Ответ Назар Игорь
Все по трафарету спешат выразить свою радость. Человек стал полным инвалидом, нужно начинать жизнь практически с нуля, и поддерживать его нужно не словами а делами- финансировать его восстановление, найти работу по его возможностям, об этом ни слова. Только громкие фразы.
Наивный человек, его восстановление будет без финансовых и иных проблем, и им будут махать долго и воодушевленно.
В отличие от многих других.
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