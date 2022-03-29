Валентин Писеев: «Пападакис абсолютно не права. Подобного рода заявления не должны иметь место, тем более когда говорят олимпийские чемпионы и чемпионы мира»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев прокомментировал слова олимпийской чемпионки из Франции Габриэлы Пападакис об отстранении российских спортсменов.

Ранее канал «Матч ТВ» со ссылкой на RTL опубликовал такую цитату фигуристки: «Признаю, что отсутствие россиян на чемпионате мира – это нечто особенное. Они потеряли много доверия со стороны других фигуристов из-за ситуации на Украине и допинга. На них косо смотрят, и без них меньше напряжения».

«Очень недостойное высказывание, потому что на самом деле это не так, как она говорит. У нас были и останутся много друзей, которые нас поддерживают, с которыми у нас очень хорошие отношения.

Она абсолютно не права в этом плане и такое высказывание не делает ей чести. Подобного рода заявления не должны иметь место, тем более когда говорят олимпийские чемпионы и чемпионы мира», – сказал Писеев.