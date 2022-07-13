Оксана Грищук: «Я могла бы выступить в Турине-2006 за США и составить конкуренцию Навке и Костомарову. Но в федерации отказали, написав обидное письмо»

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Грищук рассказала, что могла выступать за США в Турине-2006.

– У вас же была попытка после ухода в профессионалы вернуться и кататься с . Почему не сложилось?

– Чистая политика. На тот момент – это был 2003 год – я считалась профессионалом. Плюс Петя, который уже имел американское гражданство, предлагал мне выступать за США.

Получается, при таком раскладе, с таким шикарным партнером, я могла бы выступить на Олимпийских играх в и составить серьезную конкуренцию в борьбе за золото российской паре Навка – Костомаров.

Но, чтобы мне вернуть статус любителя, нужно было подтверждение от нашей федерации. Когда я обратилась за ним, мне отказали. Письмо было обидное, что-то вроде «хватит уже выступать», – сказала Грищук.

«Платов всегда был в меня влюблен. Это сковывало и закрывало». Интервью суперфигуристки Оксаны Грищук, которая 30 лет живет в США