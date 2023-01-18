Писеев о болезни Костомарова: «Случившееся с ним – наша общая боль. Надеюсь, он выйдет из этой сложной ситуации»

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о госпитализации олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

10 января стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.

«То, что случилось с Романом, это наша общая боль. За многие годы моей работы в фигурном катании было немало интересных спортсменов, которые у меня останутся на хорошем счету. Одним из них является Роман Костомаров.

Я его очень уважаю, хотя в свое время с ним были определенные проблемы в плане дисциплины. Он рискованный человек, и вот этот риск его, может быть, в какой-то степени и подвел. Но Роман – настоящий боец, и я надеюсь, что он выйдет из этой сложной ситуации. О нем много можно рассказывать на различных примерах. Но самое главное – помимо мастерства я всегда уважаю человеческие качества спортсмена. И Роман один из надежных ребят, на которых всегда можно положиться. За это я его очень уважаю», – сказал Писеев.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?