Писеев о болезни Костомарова: «Случившееся с ним – наша общая боль. Надеюсь, он выйдет из этой сложной ситуации»

Теги Валентин Писеев Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Фигурное катание

Почетный президент Федерации фигурного катания России (ФФКР) Валентин Писеев высказался о госпитализации олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

10 января стало известно, что Костомаров попал в реанимацию с пневмонией.

«То, что случилось с Романом, это наша общая боль. За многие годы моей работы в фигурном катании было немало интересных спортсменов, которые у меня останутся на хорошем счету. Одним из них является Роман Костомаров.

Я его очень уважаю, хотя в свое время с ним были определенные проблемы в плане дисциплины. Он рискованный человек, и вот этот риск его, может быть, в какой-то степени и подвел. Но Роман – настоящий боец, и я надеюсь, что он выйдет из этой сложной ситуации.   О нем много можно рассказывать на различных примерах. Но самое главное – помимо мастерства я всегда уважаю человеческие качества спортсмена. И Роман один из надежных ребят, на которых всегда можно положиться. За это я его очень уважаю», – сказал Писеев.

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

3 комментария

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Dina2
Да, правильно сказал Писеев, это боль. Боль, сильное переживание за человека, за знаменитого фигуриста, за нашего ОЧ. Сейчас вся надежда на иммунитет, пусть он работает на всю катушку и поможет выздороветь Роману.
+6
0
+6
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miladoc1
Ответ Shtirly
Ромка надежный, это точно!
Какой он вам Ромка?! Фигуристу 45 лет.
+2
-2
0
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Shtirly
Ромка надежный, это точно!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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