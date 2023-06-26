Наталья Бестемьянова: «Надо, чтобы у Костомарова был хороший настрой, тогда у него все сложится и в работе дальше»

Наталья Бестемьянова отреагировала на видео Романа Костомарова на велотренажере.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Это прекрасная новость, я очень рада за ! Это абсолютно потрясающий результат. Господи, дай бог ему здоровья и сил.

Надо, чтобы у Романа был хороший настрой, тогда у него все сложится и в работе дальше. Понятно, что это будет нескоро, но он уже большой молодец», — сказала олимпийская чемпионка.

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪