Наталья Бестемьянова: «Надо, чтобы у Костомарова был хороший настрой, тогда у него все сложится и в работе дальше»

Теги Роман Костомаров танцы на льду Наталья Бестемьянова Матч ТВ Фигурное катание

Наталья Бестемьянова отреагировала на видео Романа Костомарова на велотренажере.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«Это прекрасная новость, я очень рада за Романа! Это абсолютно потрясающий результат. Господи, дай бог ему здоровья и сил.

Надо, чтобы у Романа был хороший настрой, тогда у него все сложится и в работе дальше. Понятно, что это будет нескоро, но он уже большой молодец», — сказала олимпийская чемпионка. 

«Впереди самое сложное, сука-жизнь!» Первое видео от Романа Костомарова – он уже крутит педали 💪

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1 комментарий

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Назар Игорь
Хоть бы кто влез в шкуру человека ставшего инвалидом... Как легко писать восторженные пожелания.
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