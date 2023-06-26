Татьяна Навка: «Я очень рада, что Костомаров преодолевает этот период с мужеством. Верю, что он выйдет еще на лед»

Татьяна Навка верит, что Роман Костомаров еще выйдет на лед.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«С Романом я периодически разговариваю и знаю, что он давно занимается реабилитацией, подбирает протезы и продолжает восстанавливаться. Поэтому я ни на секунду не сомневалась в том, что он пройдет этот путь достойно.

У него еще много прекрасного и интересного впереди. Я очень рада, что он преодолевает этот период с мужеством, он большой молодец. И я как никто другой верю в то, что он выйдет еще на лед», – сказала .