Татьяна Навка: «Я очень рада, что Костомаров преодолевает этот период с мужеством. Верю, что он выйдет еще на лед»

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров танцы на льду Здоровье Фигурное катание

Татьяна Навка верит, что Роман Костомаров еще выйдет на лед.

Сегодня олимпийский чемпион в танцах на льду опубликовал видео, на котором тренируется с протезами на ногах.

«С Романом я периодически разговариваю и знаю, что он давно занимается реабилитацией, подбирает протезы и продолжает восстанавливаться. Поэтому я ни на секунду не сомневалась в том, что он пройдет этот путь достойно.

У него еще много прекрасного и интересного впереди. Я очень рада, что он преодолевает этот период с мужеством, он большой молодец. И я как никто другой верю в то, что он выйдет еще на лед», – сказала Навка.

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3 комментария

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Lapo Elkann
Навке респект, настоящий друг.
+6
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+6
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MockingBird
"верю в то, что он выйдет еще на лед" - а ведь и правда, смотришь и веришь, что он сможет.
Теперь только вперед!
+4
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ДИОНИС
Здоровья Роману!!! Я тоже верю, что он ещё вернётся на лёд!
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