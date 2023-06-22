Костомаров старается адаптироваться к протезам на ногах. Кардинальных психологических проблем у него нет (ТАСС)

Теги Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Роман Костомаров старается адаптироваться к протезам на ногах.

Об этом рассказал источник ТАСС.

«Пробует протезы на ногах, тренируется с ними, старается адаптироваться. Все это не сразу, на это нужно время.

Никаких кардинальных психологических проблем у него нет, все в норме», – заявил собеседник агентства.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе 2023-го его госпитализировали с пневмонией, после чего на фоне осложнений ампутировали несколько конечностей.

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