Софья Акатьева: «Довольна, что получилось выиграть чемпионат России. В следующем сезоне хочу показать большую стабильность и результаты еще лучше»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Евгения Медведева Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Софья Акатьева ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева подвела итоги сезона

– У вас был первый сезон во взрослом фигурном катании. Как его оцените?

– Можно было катать лучше и чище, конечно. Но я довольна тем, что получилось выиграть чемпионат России. Для меня это было очень неожиданно. Но от этого еще радостнее. В следующем сезоне хочу показать большую стабильность и результаты еще лучше.

– Не потеряли интерес к выступлениям в отсутствие международных стартов в этом сезоне?

– Лично у меня никаких проблем с мотивацией не было. Всегда хочется кататься чисто, и не важно на международном уровне или в России. В любом случае, хочется показывать хорошие результаты.

– Почему не удалось взять финал Гран-при?

– Проблемы начались еще в короткой программе. Я упала с главного прыжка – тройного акселя. В произвольной старалась реабилитироваться, поставили два тройных акселя. Но случилась неудача. Я уже сделала выводы. Мы с тренерами обсудили мои ошибки. Постараюсь такого больше не допускать.

– А вы уже наметили планы на будущий сезон? Может, сколько золотых медалей надо взять?

– По местам – такого никогда нет. Готовимся к каждому старту. А о программах еще не задумывались и не обсуждали образы. Пока у нас идет тур, стараюсь в нем получить удовольствие и порадовать зрителей.

– В режиме шоу жить легче?

– Я уже четвертый год катаю, и мне очень нравится. Это всегда весело. Я только удовольствие получаю.

– А есть спортсменка, на которую вы равняетесь?

– Для меня все наши девочки являются примером. Я следила за тренировками Загитовой и Медведевой, когда они готовились к Олимпийским играм. Следила, как Щербакова, Трусова и Валиева готовились к своим Играм. Все они по-своему прекрасны. Кого-то одного выделить не могу, – сказала Акатьева.

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4 комментария

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Ира Полубоярова
Какая Сонечка молодец! На шоу кстати прыгнула, помимо 4T и 3А, еще и 4S. Хочется ей пожелать только побед. Она еще возьмет свое
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Маргарита В Сафронова
Соня сумела победить в сложнейшей конкуренции. Сильнейшая в мире среди женщин на данный момент.
+3
0
+3
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oleg
Невероятный интеллект у СуперСоника. И что очень важно, великолепная, космическая фигуристка. Удачи в следующем сезоне!!!
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-1
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Мисс Вера
Удачи!
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