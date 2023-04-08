Софья Акатьева: «Довольна, что получилось выиграть чемпионат России. В следующем сезоне хочу показать большую стабильность и результаты еще лучше»

Фигуристка Софья Акатьева подвела итоги сезона

– У вас был первый сезон во взрослом фигурном катании. Как его оцените?

– Можно было катать лучше и чище, конечно. Но я довольна тем, что получилось выиграть чемпионат России. Для меня это было очень неожиданно. Но от этого еще радостнее. В следующем сезоне хочу показать большую стабильность и результаты еще лучше.

– Не потеряли интерес к выступлениям в отсутствие международных стартов в этом сезоне?

– Лично у меня никаких проблем с мотивацией не было. Всегда хочется кататься чисто, и не важно на международном уровне или в России. В любом случае, хочется показывать хорошие результаты.

– Почему не удалось взять финал ?

– Проблемы начались еще в короткой программе. Я упала с главного прыжка – тройного акселя. В произвольной старалась реабилитироваться, поставили два тройных акселя. Но случилась неудача. Я уже сделала выводы. Мы с тренерами обсудили мои ошибки. Постараюсь такого больше не допускать.

– А вы уже наметили планы на будущий сезон? Может, сколько золотых медалей надо взять?

– По местам – такого никогда нет. Готовимся к каждому старту. А о программах еще не задумывались и не обсуждали образы. Пока у нас идет тур, стараюсь в нем получить удовольствие и порадовать зрителей.

– В режиме шоу жить легче?

– Я уже четвертый год катаю, и мне очень нравится. Это всегда весело. Я только удовольствие получаю.

– А есть спортсменка, на которую вы равняетесь?

– Для меня все наши девочки являются примером. Я следила за тренировками и , когда они готовились к Олимпийским играм. Следила, как , и готовились к своим Играм. Все они по-своему прекрасны. Кого-то одного выделить не могу, – сказала .