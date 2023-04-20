Фигурное катание набрало в Okko более 8 млн просмотров за сезон. Среди самых просматриваемых турниров – чемпионат мира и чемпионат России

Фигурное катание набрало в Okko более 8 миллионов просмотров за сезон.

Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.



Самыми просматриваемыми турнирами по фигурному катанию стали чемпионат мира в Японии, чемпионат России в Красноярске, финал Гран-при России в Санкт-Петербурге и чемпионат Европы в Финляндии. В среднем в сервисе каждый зритель фигурного катания смотрел около семи трансляций, а 23% зрителей смотрели более девяти трансляций фигурного катания.



Самыми популярными действующими атлетами для аудитории стали , , и . Из фигуристов, завершивших карьеру, зрители чаще всего среди любимых называют Евгению Медведеву, , и . Среди иностранных фигуристов наибольшей популярностью в России пользуется Нэтан Чен.



67% зрителей считают, что без российских спортсменов международные соревнования стали более предсказуемыми, 53% респондентов отметили, что они перестали следить за международными турнирами по фигурному катанию. При этом 88% любителей фигурного катания все же надеются, что в ближайшее время российские спортсмены вернутся на международную арену.