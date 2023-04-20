Фигурное катание набрало в Okko более 8 млн просмотров за сезон. Среди самых просматриваемых турниров – чемпионат мира и чемпионат России

Теги Татьяна Навка Алексей Ягудин сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Евгения Медведева Нэтан Чен Алина Загитова Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Okko Фигурное катание

Фигурное катание набрало в Okko более 8 миллионов просмотров за сезон.

Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.

Самыми просматриваемыми турнирами по фигурному катанию стали чемпионат мира в Японии, чемпионат России в Красноярске, финал Гран-при России в Санкт-Петербурге и чемпионат Европы в Финляндии. В среднем в сервисе каждый зритель фигурного катания смотрел около семи трансляций, а 23% зрителей смотрели более девяти трансляций фигурного катания.

Самыми популярными действующими атлетами для аудитории Okko стали Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Из фигуристов, завершивших карьеру, зрители чаще всего среди любимых называют Евгению Медведеву, Алексея Ягудина, Алину Загитову и Татьяну Навку. Среди иностранных фигуристов наибольшей популярностью в России пользуется Нэтан Чен.

67% зрителей считают, что без российских спортсменов международные соревнования стали более предсказуемыми, 53% респондентов отметили, что они перестали следить за международными турнирами по фигурному катанию. При этом 88% любителей фигурного катания все же надеются, что в ближайшее время российские спортсмены вернутся на международную арену.

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31 комментарий

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ФИГУРА
Молодцы, ОККО.
Не оставили зрителей без ЧЕ, ЧМ.
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Sportsfan
Я чемпионат мира смотрела на окко, а чемпионат России по Первому. Так что цифры ЧР на Окко не отражают реальные просмотры, те значительно выше должны быть.
+14
-3
+11
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Алексей Токарев
На ОККО комментаторы во время трансляций болтают как не в себя, и забывают выключать микрофон, охают и ахают после каждого прыжка.
+12
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Алексей Токарев
Алина обогнала Навку по популярности.
+9
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+6
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Skyolker
Как-то маловато ). Раньше на ютубе девчонки за пару прокатов столько набирали.
+6
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+5
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Maecenas
Ответ Sportsfan
Я чемпионат мира смотрела на окко, а чемпионат России по Первому. Так что цифры ЧР на Окко не отражают реальные просмотры, те значительно выше должны быть.
а как эти цифры ЧР на окко не могут отражать реальных просмотров этого ЧР на самом окко?
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Syndycate
А где вы на Okko действующую Щербакову нашли?🤣
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IrinaVS
Ответ Зиля Бадриева
Камила первая по просмотрам в окко. Интересные выводы можно сделать по просмотрам 1 канала. Шоу Русский вызов: более 300 тысяч набрал Мозалев, далее с 123 т Ветлугин и третий с 88 т Ягудин. Финал гран при. Среди мужчин опять лидирует Андрей с 43 тысячами, потом идёт Алиев с 29, и третий Гуменник с 22 т. Среди женщин больше всех набирает Камила с 52 т, потом Адель 39 т и Лиза с 26т. Неожиданностью стала Ксения Гущина с 20 т, обогнавшая Акатьеву, Муравьеву, Самоделкину и Яметову. Среди пар по 17 т набрали Мишки и Козлики, потом с 9т идут Рыжики.
У Алины Загитовой 98 тыс. просмотров на сайте 1 канала, среди женщин она первая и третья среди всех участников.
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Зиля Бадриева
Ответ IrinaVS
У Алины Загитовой 98 тыс. просмотров на сайте 1 канала, среди женщин она первая и третья среди всех участников.
Да, проглядела.
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sasha0872
Ответ Зиля Бадриева
Камила первая по просмотрам в окко. Интересные выводы можно сделать по просмотрам 1 канала. Шоу Русский вызов: более 300 тысяч набрал Мозалев, далее с 123 т Ветлугин и третий с 88 т Ягудин. Финал гран при. Среди мужчин опять лидирует Андрей с 43 тысячами, потом идёт Алиев с 29, и третий Гуменник с 22 т. Среди женщин больше всех набирает Камила с 52 т, потом Адель 39 т и Лиза с 26т. Неожиданностью стала Ксения Гущина с 20 т, обогнавшая Акатьеву, Муравьеву, Самоделкину и Яметову. Среди пар по 17 т набрали Мишки и Козлики, потом с 9т идут Рыжики.
много очень фанкамов. Камилу на финале гран при снимали два разных фанкамщика и у обоих на видео более ста тысяч просмотров
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nina1212
Ответ Светлана Менова
8 млн - это, конечно, смех на палке. Но думаю, это из-за того, что Окко платное.
бесплатно ФК показывают
Мне на ОККО нравится, удобнее чем на 1 канале
и даже к Лине к концу сезона привыкла, хотя там есть функция отключить комментаторов
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Роман Волков
Супер удобный и качественный сервис, смотреть одно удовольствие, в повторе в любое время, перематывай куда хочешь, качество максимальное!
До сих пор пересматриваю юниорские старты.
Как говорится – Где вы были Раньше!
Но мне до сих пор попадаются те, кто даже не знал, что он дублирует Трансляции Первого канала, либо вообще показывает Фигурное катание.
Я считаю, что Окко это одно из событий нашего Фигурного катания.✌️
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Сайтама
Ответ IrinaVS
У Алины Загитовой 98 тыс. просмотров на сайте 1 канала, среди женщин она первая и третья среди всех участников.
Браво, Алина!
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andrej shabanov
Ответ olvl
Я смотрела всё наше ФК на окко, которое было показано, и частично ЧЕ и ЧМ. Не люблю никакие соревнования смотреть без наших, но ФК это сильнейший магнит. К тому же, там было много наших.
там не было наших...
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Pelerin
Ответ Sportsfan
Я чемпионат мира смотрела на окко, а чемпионат России по Первому. Так что цифры ЧР на Окко не отражают реальные просмотры, те значительно выше должны быть.
Но не в 10 раз. На самом деле для целого сезона цифры очень не впечатляющие...
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olvl
Я смотрела всё наше ФК на окко, которое было показано, и частично ЧЕ и ЧМ. Не люблю никакие соревнования смотреть без наших, но ФК это сильнейший магнит. К тому же, там было много наших.
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Lotte Fischbach
Ответ Этери горячая
Щ и Трусова завершили карьеру.
Трусова хотябы в сезон выходила. В каком месте Щ действующая непонятно. > года не 1ного старта и всем ясно что это конец. Опять ей накрутили.🤢
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andrej shabanov
Ответ Lotte Fischbach
Трусова хотябы в сезон выходила. В каком месте Щ действующая непонятно. > года не 1ного старта и всем ясно что это конец. Опять ей накрутили.🤢
фишбах, иди блюй в другом месте
кто есть Щ?
никто не завершал карьеру, покажи мне новость
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andrej shabanov
Ответ Этери горячая
Щ и Трусова завершили карьеру.
откуда вы, такие идиоты берётесь!
В КАКОМ МЕСТЕ ОНИ ЗАВЕРШИЛИ:!
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Syndycate
Ответ Lotte Fischbach
Трусова хотябы в сезон выходила. В каком месте Щ действующая непонятно. > года не 1ного старта и всем ясно что это конец. Опять ей накрутили.🤢
Щ и накрутки - это вещи уже нераздельные)
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Дарья Куликова
Окко, огромное спасибо! Иногда барахлило, иногда были совершенно невыносимые комментарии, иногда была политика партии, но за возможность видеть все соревнования благодарю💚
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Mira Val
ОККО большое спасибо за трансляции сезона.
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andrej shabanov
Окко каким хером показывал пародию на ЧМ?????
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Светлана Менова
8 млн - это, конечно, смех на палке. Но думаю, это из-за того, что Окко платное.
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