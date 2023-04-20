Фигурное катание набрало в Okko более 8 млн просмотров за сезон. Среди самых просматриваемых турниров – чемпионат мира и чемпионат России
Фигурное катание набрало в Okko более 8 миллионов просмотров за сезон.
Об этом сообщает пресс-служба стримингового сервиса.
Самыми просматриваемыми турнирами по фигурному катанию стали чемпионат мира в Японии, чемпионат России в Красноярске, финал Гран-при России в Санкт-Петербурге и чемпионат Европы в Финляндии. В среднем в сервисе каждый зритель фигурного катания смотрел около семи трансляций, а 23% зрителей смотрели более девяти трансляций фигурного катания.
Самыми популярными действующими атлетами для аудитории Okko стали Камила Валиева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. Из фигуристов, завершивших карьеру, зрители чаще всего среди любимых называют Евгению Медведеву, Алексея Ягудина, Алину Загитову и Татьяну Навку. Среди иностранных фигуристов наибольшей популярностью в России пользуется Нэтан Чен.
67% зрителей считают, что без российских спортсменов международные соревнования стали более предсказуемыми, 53% респондентов отметили, что они перестали следить за международными турнирами по фигурному катанию. При этом 88% любителей фигурного катания все же надеются, что в ближайшее время российские спортсмены вернутся на международную арену.
Не оставили зрителей без ЧЕ, ЧМ.
Мне на ОККО нравится, удобнее чем на 1 канале
и даже к Лине к концу сезона привыкла, хотя там есть функция отключить комментаторов
До сих пор пересматриваю юниорские старты.
Как говорится – Где вы были Раньше!
Но мне до сих пор попадаются те, кто даже не знал, что он дублирует Трансляции Первого канала, либо вообще показывает Фигурное катание.
Я считаю, что Окко это одно из событий нашего Фигурного катания.✌️
кто есть Щ?
никто не завершал карьеру, покажи мне новость
В КАКОМ МЕСТЕ ОНИ ЗАВЕРШИЛИ:!