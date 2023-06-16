Загитова, Щербакова, Валиева, Медведева, Трусова выступят с показательными номерами на праздновании 100-летия Московского спорта

Фигуристы выступят на фестивале в честь 100-летия Московского спорта в «Лужниках».

1 июля показательные номера представят , , , , , , , , – Дмитрий Козловский, – Владимир Морозов и другие.

Также на мероприятии выступят участники «Битвы школ» – командного турнира среди фигуристов в возрасте от 6 до 12 лет, который проходил с ноября 2022-го по апрель 2023 года.

«Думаю, что фестиваль фигурного катания как часть празднования 100-летия Московского спорта – это отличная идея, ведь гости смогут не только насладиться шоу, но и отдохнуть от июльского московского зноя в прохладе ледового комплекса.

Кроме зоны фигурного катания, «Лужники» порадуют горожан десятками других спортивных активностей. В некоторых из них я также собираюсь принять участие, чего и всем желаю», – сказала Загитова.