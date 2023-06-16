Загитова, Щербакова, Валиева, Медведева, Трусова выступят с показательными номерами на праздновании 100-летия Московского спорта

Теги Алексей Ягудин пары мужское катание женское катание Евгения Тарасова Владимир Морозов Евгения Медведева Александр Самарин Алина Загитова Александра Бойкова Дмитрий Козловский Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигуристы выступят на фестивале в честь 100-летия Московского спорта в «Лужниках».

1 июля показательные номера представят Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Александр Самарин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов и другие. 

Также на мероприятии выступят участники «Битвы школ» – командного турнира среди фигуристов в возрасте от 6 до 12 лет, который проходил с ноября 2022-го по апрель 2023 года. 

«Думаю, что фестиваль фигурного катания как часть празднования 100-летия Московского спорта – это отличная идея, ведь гости смогут не только насладиться шоу, но и отдохнуть от июльского московского зноя в прохладе ледового комплекса.

Кроме зоны фигурного катания, «Лужники» порадуют горожан десятками других спортивных активностей. В некоторых из них я также собираюсь принять участие, чего и всем желаю», – сказала Загитова.

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38 комментариев

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На Пекин
Ответ Ебздрогыч
Надеюсь, Загитова будет выступать со стендапом?
Вам на ТНТ
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Anatiana
Работы у девки - непочатый край. Все просят речи толкать.
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Irina Ionova
Ждем наших славных фигуристов на шоу! Уже соскучились!
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katerianna
Удачи Алине и всем участникам празднования.
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Регина Артёмова
Могли бы действующую чр позвать . Всем девочкам удачно выступить.
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lanfqk
Подскажите, возможно кто-то знает, вход на мероприятие свободный?
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Додик Аксель
Будет москвичам и гостям столицы что посмотреть на праздновании 100-летия Московского спорта. А на фестивале фигурного катания так особенно, такой внушительный состав участников подбирается.
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yak444
Ответ Ебздрогыч
Надеюсь, Загитова будет выступать со стендапом?
Со стендапом тесно сотрудничает Медведева, ошиблись адресом.
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Milorada K
Ответ Anatiana
Работы у девки - непочатый край. Все просят речи толкать.
Не то что других, а уж и так изогнутся, и сяк. И сетку напялят, и оголятся, и лицо отфотошопят до неузнаваемости а вот не зовут никуда. А ведь все с дипломами.
+6
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Регина Артёмова
Ответ lanfqk
Подскажите, возможно кто-то знает, вход на мероприятие свободный?
Да свободный, но луч следите за информации , так как в последний момент могут пускать через регистрацию все таки столько топов на одной арене.
+1
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Lana-shu
Ответ lanfqk
Подскажите, возможно кто-то знает, вход на мероприятие свободный?
Надо регистрироваться на сайте.
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Ливия
Аня, Камила, Женя, Саша, Марк, БК, ТМ - супер состав!
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ВИван
Алина Загитова и Саша Трусова самые яркие звезды фестиваля.
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AllaS
Большой спортивный праздник намечается . Конечно главное это выступление Алины на льду. Но и другие спортивные активности интересны. Интрига.
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lanfqk
Ответ Регина Артёмова
Да свободный, но луч следите за информации , так как в последний момент могут пускать через регистрацию все таки столько топов на одной арене.
Спасибо!
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Регина Артёмова
Ответ Syndycate
Она ноунейм еще, несмотря на титул, так что мало кому интересна не из ФК. Тутберидзе и так уже Акатьеву вместе с Петросян пиарит на чужих хвостах весь год, пропихивая их везде
Какой ноумен ей уже почти 16 лет? Они как раз в этом возрасте и становиться знаменитыми .
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Регина Артёмова
Ответ Syndycate
Она ноунейм еще, несмотря на титул, так что мало кому интересна не из ФК. Тутберидзе и так уже Акатьеву вместе с Петросян пиарит на чужих хвостах весь год, пропихивая их везде
На каких чужих хвостах ? И вообще Аделя с Соней как действующие спортсменки показали бы прыжки .
+3
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Maecenas
Ответ Пользователь Гугла
безграмотная, что читать не умеешь, там первым именем идет Загитова, что первую строчку пропустила или очки одела позже, ну как же вы палитесь, это такая тупая глупость комментировать новость и не писать неугодные фамилии, хотя они есть в этой новости, хуже детей
хахаха, вот это чудо кому-то про безграмотность пишет. И да, «надела», неуч.
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Navian
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Ответ Anatiana
Работы у девки - непочатый край. Все просят речи толкать.
😀
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Сороко Наталья
Супер состав,очень жду
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Pennywise
« Также на мероприятии выступят участники «Битвы школ» – командного турнира среди фигуристов в возрасте от 6 до 12 лет»
Самое интересное, что тут будет.
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
У Алинушки так много важных дел нонче. Найдется ли время восстановить одинарный акселек для шоу? 😆
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Ezhevika33
Номера новые будут?
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Лия Романова
хоть кого-то местного напрямую имеющего отношение к московскому спорту позвали) а не только молчащих и мычащих в микрофон))
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Ритт
Молодцы, что пригласили участников "Битвы школ". Для них это так круто, выступить на таком масштабном мероприятии и среди таких звезд фигурного катания. Им ведь всего от 6 до 12 лет. А поклонники фигурного катания посмотрят с трибун на маленьких звездочек, ведь это наше будущее! Может кто то из низ в будущем тоже станет призером или чемпионом самых крутых стартов и олимпийских игр.
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