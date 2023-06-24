«Чтобы «отметить» 500-дневный юбилей и привлечь внимание к ситуации». Американские фигуристы отдали пустые футляры для медалей Олимпиады-2022 в музей

Американские фигуристы на фоне дела Валиевой отдали пустые футляры для медалей в музей.

На Олимпийских играх-2022 сборная США заняла второе место в командном турнире по фигурному катанию. Победила российская команда в составе с Камилой Валиевой, но церемония награждения не состоялась из-за начала допинг-расследования против спортсменки.

«Чтобы «отметить» этот 500-дневный юбилей и привлечь внимание к ситуации, мы – участники командного турнира – передали наши пустые футляры для медалей Олимпийскому и паралимпийскому музею США в Колорадо-Спрингс», – написал фигурист Винсент Чжоу, приложив фото.

Помимо Чжоу за США в командном турнире выступали Нэтан Чен, Карен Чен, Мэдисок Чок и Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер.

Фото: instagram.com/govincentzhou