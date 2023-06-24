«Чтобы «отметить» 500-дневный юбилей и привлечь внимание к ситуации». Американские фигуристы отдали пустые футляры для медалей Олимпиады-2022 в музей
Американские фигуристы на фоне дела Валиевой отдали пустые футляры для медалей в музей.
На Олимпийских играх-2022 сборная США заняла второе место в командном турнире по фигурному катанию. Победила российская команда в составе с Камилой Валиевой, но церемония награждения не состоялась из-за начала допинг-расследования против спортсменки.
«Чтобы «отметить» этот 500-дневный юбилей и привлечь внимание к ситуации, мы – участники командного турнира – передали наши пустые футляры для медалей Олимпийскому и паралимпийскому музею США в Колорадо-Спрингс», – написал фигурист Винсент Чжоу, приложив фото.
Помимо Чжоу за США в командном турнире выступали Нэтан Чен, Карен Чен, Мэдисок Чок и Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер.
Фото: instagram.com/govincentzhou
По баллам за произвольную: Кондратюк 181,65, Чжоу 171,44. Валиева (чистая на момент ОИ) 178,92. Карен Чен 131,52. МиГи 145,20 Кнерим/Фрайзер 128,97.
Требуют медали. ЗОЛОТЫЕ! Вы, господа, даже коробки не заслужили.
Понятно, что прослеживать инстаграм спортсменов легче, чем аналитика, но все таки может дадите информацию , в каких случаях переносятся награждения на ОИ и были ли прецеденты.
Дело в том что они правы , но могли потребовать свои медали от МОК сразу же, но им хочется именно золото и за канадцев и японцев стараются.