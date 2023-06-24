«Чтобы «отметить» 500-дневный юбилей и привлечь внимание к ситуации». Американские фигуристы отдали пустые футляры для медалей Олимпиады-2022 в музей

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Американские фигуристы на фоне дела Валиевой отдали пустые футляры для медалей в музей.

На Олимпийских играх-2022 сборная США заняла второе место в командном турнире по фигурному катанию. Победила российская команда в составе с Камилой Валиевой, но церемония награждения не состоялась из-за начала допинг-расследования против спортсменки.

«Чтобы «отметить» этот 500-дневный юбилей и привлечь внимание к ситуации, мы – участники командного турнира – передали наши пустые футляры для медалей Олимпийскому и паралимпийскому музею США в Колорадо-Спрингс», – написал фигурист Винсент Чжоу, приложив фото.

Помимо Чжоу за США в командном турнире выступали Нэтан Чен, Карен Чен, Мэдисок Чок и Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер.

Фото: instagram.com/govincentzhou

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19 комментариев

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Ритт
Произвольна программа. Чжоу 3 место из пяти, Карен Чен 4 из пяти, Алекса и Брендон 5 из пяти.
По баллам за произвольную: Кондратюк 181,65, Чжоу 171,44. Валиева (чистая на момент ОИ) 178,92. Карен Чен 131,52. МиГи 145,20 Кнерим/Фрайзер 128,97.
Требуют медали. ЗОЛОТЫЕ! Вы, господа, даже коробки не заслужили.
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Залина Малина
Обратите внимание на довольное лицо Винсента. У остальных даже не такое. Радостно, что можно хоть как-то привлечь к себе внимание, раз уж спортивными результатами не удалось. На самом деле, это очень смешно. Представьте, что подобное случилось бы... ну с Нейтаном, а не Камилой. Никто из наших не стал бы выпрашивать себе медали, а просто терпеливо ждали бы. Впрочем, что они сейчас и делают.
+5
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Lapo Elkann
Спортс , видимо по отдельности дадите знать , как негодуют американские сборники.
Понятно, что прослеживать инстаграм спортсменов легче, чем аналитика, но все таки может дадите информацию , в каких случаях переносятся награждения на ОИ и были ли прецеденты.
Дело в том что они правы , но могли потребовать свои медали от МОК сразу же, но им хочется именно золото и за канадцев и японцев стараются.
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Anna Stefan
Ответ Ритт
У Чжоу есть две бронзы ЧМ, это все таки достижение. Но на ОИ он провалил прокат. И ведет себя не порядочно сейчас.
Грибник и недокрутчик - вот его достижения. А сейчас и Чоков, и К.Чен переплюнул своим манифестом🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Залина Малина
Ответ N-fox
Странный способ привлечения внимания. А потом, что это меняет? Ускорит ход расследования, или улучшит их показатели, как фигуристов?
Мода на нытьё у американцев
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N-fox
Странный способ привлечения внимания. А потом, что это меняет? Ускорит ход расследования, или улучшит их показатели, как фигуристов?
+2
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Anna Stefan
Ответ Ритт
Произвольна программа. Чжоу 3 место из пяти, Карен Чен 4 из пяти, Алекса и Брендон 5 из пяти. По баллам за произвольную: Кондратюк 181,65, Чжоу 171,44. Валиева (чистая на момент ОИ) 178,92. Карен Чен 131,52. МиГи 145,20 Кнерим/Фрайзер 128,97. Требуют медали. ЗОЛОТЫЕ! Вы, господа, даже коробки не заслужили.
За такие результаты и серебро-то должно быть стыдно получать. Так им его ещё и мало🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
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Ритт
Ответ Залина Малина
Обратите внимание на довольное лицо Винсента. У остальных даже не такое. Радостно, что можно хоть как-то привлечь к себе внимание, раз уж спортивными результатами не удалось. На самом деле, это очень смешно. Представьте, что подобное случилось бы... ну с Нейтаном, а не Камилой. Никто из наших не стал бы выпрашивать себе медали, а просто терпеливо ждали бы. Впрочем, что они сейчас и делают.
У Чжоу есть две бронзы ЧМ, это все таки достижение. Но на ОИ он провалил прокат. И ведет себя не порядочно сейчас.
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Залина Малина
Ответ Yumi
С Нэтаном этого не случилось безо всяких бы, потому что он чистый спортсмен и в его тренерской группе нет Доктора Допинга. А ваши умудрились устроить истерику даже из-за гендерной идентичности американского фигуриста, какими только словами его не называли и до сих пор продолжают. Хотя он не то, что медалей не лишил никого, как та же Валиева, но и слово плохого не сказал. Уж не вам говорить про то, кому и как себя вести. Что не высказывание из местного лагеря, то соревнование, кто больше выльет яда и помоев
Причём здесь это вообще? Типичное американское нытьё
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Залина Малина
Ответ Yumi
Кто тут ноет про отстранение уже больше года? Как не зайдешь на этот сайт, одни причитания. Беда, фигурное катание и не заметило ваше отстутствие.
Если ты не из России - вали с этого сайта
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Anna Stefan
Молодцы. Ещё демонстрацию организуйте с требованием отдать вам наше золото.
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Yumi
Ответ varick
Напишите в свои спецслужбы НАТО, которые устроили эту провокацию с несуществующим допингом, а потом еще и придержали вброс точнехонько до момента когда пройдут командные соревнования. Отправьте им свои коробки с вашим американским дерьмом.
А Обама все еще гадит в вашем подъезде или теперь Байден?
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Anna Stefan
Ответ N-fox
Странный способ привлечения внимания. А потом, что это меняет? Ускорит ход расследования, или улучшит их показатели, как фигуристов?
Наверное, надеются надавить на суд, чтобы не вздумал оправдать Камилу.
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