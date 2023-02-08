ISU о деле Валиевой: «Проведем полный анализ решения и материалов РУСАДА и при необходимости воспользуемся правом на апелляцию в CAS»
Международный союз конькобежцев (ISU) получил от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решение и материалы по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны фигуристки.
«ISU получил копию мотивированного решения на русском и английском языках 26 января 2023 года и полную копию материалов дела 2 февраля 2023 года.
ISU проведет полный анализ решения РУСАДА и материалов дела и при необходимости воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд, учитывая свою приверженность интересам всех фигуристов и всех, кто вовлечен в это дело.
Только завершение рассмотрения дела позволит ISU установить окончательные результаты командных соревнований на Олимпиаде-2022 в Пекине, а МОК – принять решение о распределении медалей», – заявили в ISU.
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Мало того, что содержание обходится в баснословные деньги из бюджета, но сколько же ещё бабла уходит на подкуп западных чинуш
Полные материалы это больше для судебных процессов ДАК и КАС, и аргументации нашей стороны.
В материалах дела еще справки, копии документов, материалы исследований и т.п.