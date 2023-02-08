ISU о деле Валиевой: «Проведем полный анализ решения и материалов РУСАДА и при необходимости воспользуемся правом на апелляцию в CAS»

Теги сборная России допинг МОК ISU РУСАДА CAS Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования Камила Валиева Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) получил от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) решение и материалы по делу российской фигуристки Камилы Валиевой и может подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Комитет постановил, что, несмотря на сам факт нарушения, в этом нет вины или халатности со стороны фигуристки.

«ISU получил копию мотивированного решения на русском и английском языках 26 января 2023 года и полную копию материалов дела 2 февраля 2023 года.

ISU проведет полный анализ решения РУСАДА и материалов дела и при необходимости воспользуется своим правом на апелляцию в Спортивный арбитражный суд, учитывая свою приверженность интересам всех фигуристов и всех, кто вовлечен в это дело.

Только завершение рассмотрения дела позволит ISU установить окончательные результаты командных соревнований на Олимпиаде-2022 в Пекине, а МОК – принять решение о распределении медалей», – заявили в ISU.

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22 комментария

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exitor
Рабы Америки уже запутались что им делать
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Лакс
кто такая "она"? я писал про знак
знак на своем месте) а вот про "она" вы правы) но впредь дважды проверьте прежде чем кого та учить) не мой родной язык к сожалению могу ошибаться))
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exitor
Ответ Wiley Fox
До какой же мерзости довели спорт в России Мало того, что содержание обходится в баснословные деньги из бюджета, но сколько же ещё бабла уходит на подкуп западных чинуш
Твой туповатый троллинг уже надоел. Иди об стену ударься
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Оле-Лукойе
Как я и думала, эта мутотень ещё надолго. Глядишь, внуки наши и узнают, чем все закончилось.
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Wiley Fox
До какой же мерзости довели спорт в России

Мало того, что содержание обходится в баснословные деньги из бюджета, но сколько же ещё бабла уходит на подкуп западных чинуш
+2
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-1
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Лакс
Ответ Нурсултан Хамзаев
по моему она тут уместно))
кто такая "она"? я писал про знак
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Viktoria dek
Ответ AllaS
Ну раз только 2 февраля получили все материалы, то время у них есть. А то из первой новости многие поняли, что затянули чтение и изучение. К концу февраля надо ждать решение ВАДА, согласны или будут аппелировать и в КАС подавать!
Ну у ВАДА на изучение 21 день, у ISU вроде безграничное время на изучение)
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asusp527
Да ясно уже, еще год-полтора и медали...не вручат. Потом на невручение еще куда-нибудь подадут и пошла писать губерния😀
+1
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Лакс
не ставь "Ь" там где его нет
"затягивают" вот эта слово уместно))
+2
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Katerina Sunny
Ответ Лакс
мотивированное решение и полные материалы дела это разные вещи, в т.ч. и по объему. В материалах дела еще справки, копии документов, материалы исследований и т.п.
Какая разница? Им, чтобы знать, нужно ли обращаться в CAS, нужен полный пакет документов.
+3
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Тайга86
Есть ощущение, что к следующим ОИ как раз и закончат) Это конечно трындец...
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Лакс
Ответ Лакс
Тогда отсчет с 27 января и срок подачи апелляции до 16-17 февраля. Ждем-с.
нет, юрист говорила что срок от получения переведенной на английский мотивировки.
Полные материалы это больше для судебных процессов ДАК и КАС, и аргументации нашей стороны.
+1
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Лакс
не ставь "Ь" там где его нет
напиши в гугл как пишется академик))
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Лакс
Тогда отсчет с 27 января и срок подачи апелляции до 16-17 февраля. Ждем-с.
0
0
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Нурсултан Хамзаев
Ответ Лакс
не ставь "Ь" там где его нет
по моему она тут уместно))
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Лакс
Ответ Katerina Sunny
Материалы отправляли ещё и частями. Пока всё прочитают.
мотивированное решение и полные материалы дела это разные вещи, в т.ч. и по объему.
В материалах дела еще справки, копии документов, материалы исследований и т.п.
+2
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AllaS
Ну раз только 2 февраля получили все материалы, то время у них есть. А то из первой новости многие поняли, что затянули чтение и изучение. К концу февраля надо ждать решение ВАДА, согласны или будут аппелировать и в КАС подавать!
+2
0
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Александр Шульгин
на собаках что ли отправляли. теперь ещё эти будут месяц рассматривать и потом если подадут ещё минимум полгода. А там и новый сезон начнется
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Лакс
Ответ Нурсултан Хамзаев
тянуть
не ставь "Ь" там где его нет
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Jessi
Ответ Нурсултан Хамзаев
тянуть
Русада и тянет . 2 февраля только прислали полную версию .
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Katerina Sunny
Материалы отправляли ещё и частями. Пока всё прочитают.
+4
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Нурсултан Хамзаев
тянуть
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