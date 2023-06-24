Петр Гуменник: «Песня Трусовой становится катализатором самопознания, призывая нас избавиться от ограничений конформизма и принять свободу быть собой»

Теги сборная России мужское катание женское катание Петр Гуменник Александра Трусова музыка Фигурное катание

Петр Гуменник оценил песню Александры Трусовой.

Ранее Трусова записала песню «Два крыла» и выпустила клип на нее.

«Этот трек – настоящий гимн смелости, который повторяет слова Саши: «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно».

Благодаря постмодернистскому стилю и захватывающим звуковым пейзажам, эта песня становится катализатором самопознания, призывая нас избавиться от ограничений конформизма и принять свободу быть собой. Она вдохновляет нас танцевать на хрупком льду наших мечтаний и парить на крыльях аутентичности.

Этот трек оставляет прекрасное впечатление. Он искренне завораживает своей уникальной атмосферой и сильным воздействием. Саша смело поднимает важные темы.

Я уверен, что эта песня завоюет сердца многих слушателей. А я теперь думаю, не записать ли и мне свой трек», – сказал фигурист.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Даниил Александров
Коротко о том, как надо писать сочинения по литре
+33
-1
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гуля Резниченко
Петя досрочно побеждает в номинации «Тролль года.»))
+27
-2
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Петруччио наконец-то объяснил Александре о чем она поёт.
Этого не знал даже автор текста))
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mira Val
"Благодаря постмодернистскому стилю и захватывающим звуковым пейзажам" троллинг от Петра?
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sebilya Fezaziyeva
Ох, вот это он выдал😃
+15
0
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sebilya Fezaziyeva
Ответ Olga.t
кмк, в этом значительная доля очень тонкого троллинга.
Конечно, он потроллил. Странно, что не всем это оказалось понятно))
+17
-2
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Экзистенциальная суть данного акта коммуникативного самовыражения наводит на размышления о сложности импрессионистского взгляда в эпоху постмодернистской этики, однако же, невозмножно не признать, что комментатору удалось заглянуть в суть явления и охарактеризовать его максимально точно в рамках концепции, которую он избрал в качестве базовой для своего ответа.
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина Иванова
Пётр не только фортепиано владеет, но и эзоповым языком. Ждём уникальный трек-ответочку.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Vendetta4111323
Воистину красота в глазах смотрящего. Но Пётр, впервые усомнилась в твоём интеллекте - как можно было увидеть в этой попсе что-то помимо попсы и пиара
кмк, в этом значительная доля очень тонкого троллинга.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cruel Snake
Я тоже буду свободен в своём выборе и слушать этот шедевр не стану
+16
-7
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Другая_
😂
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Другая_
Ответ Vendetta4111323
Воистину красота в глазах смотрящего. Но Пётр, впервые усомнилась в твоём интеллекте - как можно было увидеть в этой попсе что-то помимо попсы и пиара
Так он же не всерьез это))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ретроградный меркурий
Так интеллигентно подстебать - Петя просто талант)) "А что подумал по этому поводу Кролик, никто так и не узнал, потому что Кролик был очень воспитанный" (с)
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Manukello
потролил так потролил)))))
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arraches
Теперь и Александра знает , о чем спела . Видимо « экипировка « навевает такие мысли , особенно сапоги и макияж
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девочка с севера
Ответ Анна Беляева
Экзистенциальная суть данного акта коммуникативного самовыражения наводит на размышления о сложности импрессионистского взгляда в эпоху постмодернистской этики, однако же, невозмножно не признать, что комментатору удалось заглянуть в суть явления и охарактеризовать его максимально точно в рамках концепции, которую он избрал в качестве базовой для своего ответа.
😳 Простите, Вы сами придумали этот коммент или где-то взяли? Если сами, кто Вы по образованию?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Жарковский
Петя - тролль!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Mira Val
Тонко подмечено)
А то!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина С
Красиво сказал!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gorgonen Haupt
Ответ Анна Беляева
А то!
Мне кажется, что песня Александры - типичный постмодерн с его стилизацией, деконструкцией и превалированием процесса над результатом, а Петр с его искренней иронией - это уже вполне себе метамодерн :)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Девочка с севера
😳 Простите, Вы сами придумали этот коммент или где-то взяли? Если сами, кто Вы по образованию?
Ну вы даете 😂 Эта фраза родилась в далёкие 2000чные, из серии "выучи и вставляй, когда сказать нечего". Хотя, если вам лет 20, то знать вы этого, конечно, не можете
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Пекин
Не хочется вникать в смысл написанного, хочется насладиться красивым слогом)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
REA-13
Стеб высшего уровня. Удивил так удивил.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mira Val
Ответ Анна Беляева
Экзистенциальная суть данного акта коммуникативного самовыражения наводит на размышления о сложности импрессионистского взгляда в эпоху постмодернистской этики, однако же, невозмножно не признать, что комментатору удалось заглянуть в суть явления и охарактеризовать его максимально точно в рамках концепции, которую он избрал в качестве базовой для своего ответа.
Тонко подмечено)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девочка с севера
Ответ Ирина Иванова
Пётр не только фортепиано владеет, но и эзоповым языком. Ждём уникальный трек-ответочку.
Кстати!!! 👍
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий