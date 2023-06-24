Петр Гуменник: «Песня Трусовой становится катализатором самопознания, призывая нас избавиться от ограничений конформизма и принять свободу быть собой»

Петр Гуменник оценил песню Александры Трусовой.

Ранее Трусова записала песню «Два крыла» и выпустила клип на нее.

«Этот трек – настоящий гимн смелости, который повторяет слова Саши: «Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно».

Благодаря постмодернистскому стилю и захватывающим звуковым пейзажам, эта песня становится катализатором самопознания, призывая нас избавиться от ограничений конформизма и принять свободу быть собой. Она вдохновляет нас танцевать на хрупком льду наших мечтаний и парить на крыльях аутентичности.

Этот трек оставляет прекрасное впечатление. Он искренне завораживает своей уникальной атмосферой и сильным воздействием. Саша смело поднимает важные темы.

Я уверен, что эта песня завоюет сердца многих слушателей. А я теперь думаю, не записать ли и мне свой трек», – сказал фигурист.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом