Александр Жулин: «Уверен, что четверные прыжки у Трусовой получались лучше, чем пение. Хотя я не слышал – может, ошибаюсь»

Теги сборная России Александр Жулин женское катание Александра Трусова музыка Фигурное катание

Александр Жулин поделился мнением о вокальном дебюте Александры Трусовой.

Фигуристка записала песню «Два крыла» и снялась в клипе.

«Я считаю, что это новое направление в жизни. Сейчас время блогеров, различных проб.

Я больше, чем уверен, что четверные прыжки у Саши Трусовой все равно получались лучше, чем пение. Хотя я не слышал, может быть, я ошибаюсь.

Я за любой каприз, лишь бы это нравилось всем. Думаю, людям будет интересно услышать, как Саша поет», – сказал тренер.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

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6 комментариев

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Emma Nevskaia
ты не ошибаешься,Жулин
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Сергей Жарковский
У девушки День рождения, а тут ты - учитель пения!
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Lennuci
А что, по радио в машине еще не крутят на всех каналах?
+1
0
+1
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Дудабот Уно
То есть сам Жулин пел, потому что был уверен, что у него это лучше всего получается и что всем это нравится? И гонораром не брезговал. Саша записала песню для болельщиков, и только. А шуму, как будто она на святых китайских медвежат руку подняла)))
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