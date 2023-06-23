Александр Жулин: «Уверен, что четверные прыжки у Трусовой получались лучше, чем пение. Хотя я не слышал – может, ошибаюсь»

Александр Жулин поделился мнением о вокальном дебюте Александры Трусовой.

Фигуристка записала песню «Два крыла» и снялась в клипе.

«Я считаю, что это новое направление в жизни. Сейчас время блогеров, различных проб.

Я больше, чем уверен, что четверные прыжки у Саши Трусовой все равно получались лучше, чем пение. Хотя я не слышал, может быть, я ошибаюсь.

Я за любой каприз, лишь бы это нравилось всем. Думаю, людям будет интересно услышать, как Саша поет», – сказал тренер.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом