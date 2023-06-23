Певец Колдун о клипе Трусовой: «Гораздо приятнее смотреть, чем мой первый клип. Александра – яркая спортсменка и девушка, желаю ей успеха»

Певец Дмитрий Колдун оценил дебютный клип Александры Трусовой на песню «Два крыла».

«Насчет клипа Александры – на вкус и цвет. Вы еще мой первый клип не видели – этот гораздо приятнее смотреть.

В том, что спортсмены поют, не вижу ничего особенного – артисты же занимаются в спортзале, ха-ха. Для этого не нужна лицензия.

Вокальные данные надо оценивать на живых выступлениях, на конкурсах или хотя бы под гитару у костра, чтобы без процессоров. По рафинированной записи невозможно ничего понять. Тем более, сравнить с другими.

– яркая спортсменка и девушка, желаю ей успеха в ее начинании», – сказал Колдун.

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом