Певец Колдун о клипе Трусовой: «Гораздо приятнее смотреть, чем мой первый клип. Александра – яркая спортсменка и девушка, желаю ей успеха»

Теги сборная России женское катание Александра Трусова музыка Фигурное катание

Певец Дмитрий Колдун оценил дебютный клип Александры Трусовой на песню «Два крыла».

«Насчет клипа Александры – на вкус и цвет. Вы еще мой первый клип не видели – этот гораздо приятнее смотреть.

В том, что спортсмены поют, не вижу ничего особенного – артисты же занимаются в спортзале, ха-ха. Для этого не нужна лицензия.

Вокальные данные надо оценивать на живых выступлениях, на конкурсах или хотя бы под гитару у костра, чтобы без процессоров. По рафинированной записи невозможно ничего понять. Тем более, сравнить с другими.

Александра – яркая спортсменка и девушка, желаю ей успеха в ее начинании», – сказал Колдун. 

«Кто сказал, что нельзя? Я сказала, что можно». Трусова выпустила клип, где поет не своим голосом

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13 комментариев

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Зоя Кудряшова
Подарок себе и всем, любителям. Поздравляю.
+6
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АБZ 49
Обзвон.
Первй пошёл!
Настоящий мужчина, Колдун! Браво!!!
+7
-3
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Olga.t
Член сборной России по борьбе Торнике Квитатиани прекрасно поёт.
Есть и поющие спортсмены...
+2
0
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vanessa2021
Спасибо, Дмитрий! Понимает, как сложно в первый раз.
+4
-3
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Anita Levchenko
Колдуша всё по делу сказал👍 В отличии от очень "добрых" и досконально разбирающихся в музыке людей здесь в комментах😏
+4
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Sgi
Ответ АБZ 49
Обзвон. Первй пошёл! Настоящий мужчина, Колдун! Браво!!!
Первый коммент про обзвон пошел ) браво!
+1
0
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Волк16
Ответ Зоя Кудряшова
Подарок себе и всем, любителям. Поздравляю.
ахаххаахх
+2
-2
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vanessa2021
Ответ Волк16
он пидарас, родители чинуши,что ещё надо ?
На Евровидении Дима Колдун выступил прекрасно.
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