Навка об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе: «Считаю, что каждый вправе делать свой выбор. Я стараюсь не осуждать никого – и всем советую»

Татьяна Навка не осуждает спортсменов, согласных поехать на ОИ в нейтральном статусе.

– Бытуют разные мнения по поводу участия наших спортсменов в Олимпиаде-2024. Одни говорят, надо ехать, если пустят, другие говорят, что условия унизительные, поэтому ехать не надо. Нас вроде бы обещали туда допустить при условии, что спортсмены активно не поддерживают СВО, в нейтральном статусе. У вас какое мнение по этому поводу? Или вы не считаете, что это унизительные условия?

– Я считаю, что каждый вправе делать свой выбор. Какая цена того или иного выбора – каждый тоже решает для себя сам. Я стараюсь не осуждать никого — и всем советую.

В конце концов, мы все несем ответственность за свой выбор и свои поступки – перед своей совестью, перед нашей семьей, перед друзьями и товарищами. Осуждая кого-то со стороны, мы не знаем достоверно ни обстоятельства принятия тех или иных решений, ни мотивацию.

– Фигуристка Алиса Ефимова перешла в сборную США. До этого она выступала за Россию, Финляндию и Германию. Как вы относитесь к этим переходам и смене гражданства ради спортивной карьеры? Часть людей уверена, что это предательство. Особенно в нынешних реалиях.

– Еще раз повторюсь – я не хочу никого осуждать. Сегодня, когда общество живет в эпоху интернета и социальных сетей, меня расстраивает, как стремительно люди с криками «ату!» кидаются на артистов, музыкантов, спортсменов, писателей, режиссеров, телеведущих, не разобравшись в вопросе, не погружаясь в детали.

«Все побежали, и я побежал». Что касается Алисы Ефимовой, то вы сами ответили на свой вопрос – девочка уже в третий раз за три сезона меняет страны. Могу только от всего сердца пожелать ей не потерять саму себя в этом стремительном поиске и дома, и партнера.

– Как вы считаете, спортсменам можно или не нужно публично выражать свою поддержку участникам СВО, рассуждать на геополитические темы?

– Опять-таки каждый делает этот выбор самостоятельно. Я вообще считаю, что мы должны заниматься каждый своей профессией, своим ремеслом, тем, что мы знаем и умеем. И публично высказываться о том, в чем мы эксперты.

Но если кто-то чувствует свою уверенность в каком-то вопросе и считает, что обладает достаточными знаниями по теме, то пусть высказывается на здоровье.

Единственное – я очень не люблю, когда журналисты иногда в интервью специально выкручивают так, чтобы получить какой-то комментарий у звезды, а потом выдергивают фразу из контекста и выносят в заголовок.

«Татьяна Навка не ходит на пляж!» А я всего лишь сказала, что в преддверии подготовки премьеры нашего шоу в Сочи все дни провожу на репетициях на льду и на пляже бываю совсем редко, хотя очень люблю Сочи и Черноморское побережье, – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?