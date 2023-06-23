«Трудно удержаться от грусти. Спустя столько месяцев все еще нет никакого решения». Чок и Бейтс об отсутствии медали Олимпиады-2022 из-за допинга Валиевой

Мэдисон Чок и Эван Бейтс поделились эмоциями из-за того, что так и не получили медали ОИ.

Танцевальный дуэт в составе сборной США завоевал серебро командного турнира Олимпиады-2022. Золото взяли российские фигуристы.

Однако церемония награждения не была проведена из-за антидопингового расследования, начавшегося в отношении .

«По прошествии времени иногда кажется, что всего этого не было. Когда думаешь об этом, трудно удержаться от эмоций, от грусти по поводу всей ситуации и того, насколько долго рассматривается дело», – сказала Чок.

«Вы хотите пересечь финишную черту и получить награду за гонку, за то, чего вы достигли в этот момент. Восклицательный знак не должен ставиться через десять предложений или в следующем абзаце.

Томас Бах (глава МОК) заверил нас, что, когда все решится, они сделают все возможное, чтобы организовать медальную церемонию, соответствующую нашим ожиданиям. На что мы ответили: «Мы бы хотели, чтобы это было вчера».

Если бы я мог что-то изменить в антидопинговом движении – то это было бы улучшение прозрачности и временных сроков. Карьера спортсмена коротка, мы мыслим четырехлетними олимпийскими циклами, а прошло уже почти два года.

Очень жаль, что этот момент так и не наступил, и спустя столько месяцев все еще нет никакого завершения или решения», – добавил .

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