«Трудно удержаться от грусти. Спустя столько месяцев все еще нет никакого решения». Чок и Бейтс об отсутствии медали Олимпиады-2022 из-за допинга Валиевой

Теги сборная России допинг танцы на льду сборная США Олимпиада-2022 Эван Бейтс Мэдисон Чок Камила Валиева Фигурное катание

Мэдисон Чок и Эван Бейтс поделились эмоциями из-за того, что так и не получили медали ОИ.

Танцевальный дуэт в составе сборной США завоевал серебро командного турнира Олимпиады-2022. Золото взяли российские фигуристы.

Однако церемония награждения не была проведена из-за антидопингового расследования, начавшегося в отношении Камилы Валиевой

«По прошествии времени иногда кажется, что всего этого не было. Когда думаешь об этом, трудно удержаться от эмоций, от грусти по поводу всей ситуации и того, насколько долго рассматривается дело», – сказала Чок.

«Вы хотите пересечь финишную черту и получить награду за гонку, за то, чего вы достигли в этот момент. Восклицательный знак не должен ставиться через десять предложений или в следующем абзаце. 

Томас Бах (глава МОК) заверил нас, что, когда все решится, они сделают все возможное, чтобы организовать медальную церемонию, соответствующую нашим ожиданиям. На что мы ответили: «Мы бы хотели, чтобы это было вчера».

Если бы я мог что-то изменить в антидопинговом движении – то это было бы улучшение прозрачности и временных сроков. Карьера спортсмена коротка, мы мыслим четырехлетними олимпийскими циклами, а прошло уже почти два года.

Очень жаль, что этот момент так и не наступил, и спустя столько месяцев все еще нет никакого завершения или решения», – добавил Бейтс.

Финишная прямая в деле Валиевой: расклад перед судом максимально коротко

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6 комментариев

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Liudmila Petrakova
Да уж, получать медали через два года после соревнований - никакому спортсмену не пожелаешь
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justbored
Ну и fakes. Даже заголовок AP можно прочесть как издевательский "Olympic skaters still missing medals 500 DAYS LATER"
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Lennuci
"Эмоции" у них, т к ждут, что на них упадет золото, а не серебро. И не надо лукавить. А хотели бы своих медалей на месте, могли подать протест и потребовать провести церемонию с согласием на "перенаграждение" если все решится не в нашу пользу.
Пример - истерика Канады по поводу серебра в парном катании и вручение двух золотых медалей.
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