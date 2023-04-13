Татьяна Тарасова: «Рекорд Чок и Бейтса значимый даже в отсутствие наших ведущих дуэтов»

Теги Татьяна Тарасова сборная России танцы на льду сборная США Эван Бейтс Мэдисон Чок командный чемпионат мира (World Team Trophy) Фигурное катание

Татьяна Тарасова прокомментировала мировой рекорд Мэдисон Чок и Эвана Бейста в ритм-танце.

Чок и Бейтс сегодня установили мировой рекорд в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио – 93,91 балла.

«Рекорд Чок и Бейтса значимый даже в отсутствие наших ведущих дуэтов. Это лучшая сумма баллов, они получили самые высокие оценки. Очень приятно, что они достигли этого.

Уровень конкуренции в танцевальных парах не падает без российских спортсменов. Это известная пара, первая пара США», – сказала заслуженный тренер СССР.

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