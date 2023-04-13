Татьяна Тарасова: «Рекорд Чок и Бейтса значимый даже в отсутствие наших ведущих дуэтов»

Татьяна Тарасова прокомментировала мировой рекорд Мэдисон Чок и Эвана Бейста в ритм-танце.

Чок и Бейтс сегодня установили мировой рекорд в ритм-танце на командном чемпионате мира в Токио – 93,91 балла.

«Рекорд Чок и Бейтса значимый даже в отсутствие наших ведущих дуэтов. Это лучшая сумма баллов, они получили самые высокие оценки. Очень приятно, что они достигли этого.

Уровень конкуренции в танцевальных парах не падает без российских спортсменов. Это известная пара, первая пара США», – сказала заслуженный тренер СССР.