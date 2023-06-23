«А вот и обещанный мной сюрприз». Александра Трусова записала песню и выпустила клип

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова записала песню и выпустила клип.

Песня называется «Два крыла». Автором стихов и музыки является продюсер Вадим Антонов. 

В телеграм-канале Трусова отметила, что песня является подарком для ее болельщиков. 

«А вот и обещанный мной сюрприз вам, мои любимые болельщики!

Это подарок номер 1😉 Скачивайте и добавляйте в свои плей-листы👇», – написала фигуристка. 

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61 комментарий

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zagistan _
это откровенно плохо. и музыка и пение. ну и понятно, куда все катятся без международки. и еще вопрос- я правильно понимаю, что так называемый подарок для фанатов - это возможность платно скачать сие творение ?
+21
-6
+15
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Ритт
Записала песню для Марка и фанатов. Сейчас любой может это сделать, только плати. Лишь бы дальше в певицы не пошла.
Всё таки какая же Липницкая из всех наших чемпионок самая нормальная. Спокойно живет, никуда не лезет, тренирует. Остальные же все проявляются как только могут.
+17
-7
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Екатерина Еговцева
Какой-то кринж из нулевых
+13
-5
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Каролина!
Ответ Charliz
Мне вот интересно будет как с Алиной или это другое?)
Другое. Она с этой песней не выступает на одном из федеральных каналов.
+10
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Мурманчанин37
Ответ Ритт
Записала песню для Марка и фанатов. Сейчас любой может это сделать, только плати. Лишь бы дальше в певицы не пошла. Всё таки какая же Липницкая из всех наших чемпионок самая нормальная. Спокойно живет, никуда не лезет, тренирует. Остальные же все проявляются как только могут.
А чем, к примеру, плохи Погорилая, Радионова? Небольшая медийная активность, личную жизнь освещают дозировано и вполне довольны жизнью
+8
-3
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плюшевая Ракета
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Lennuci
А пел-то кто? Сашиного баса не слышно.
Звукорежисëру надо Грэмми вручить, за то, что спрятал хриплый, тестостероновый голос за тоннами автотюна и склеил нарезки из еë коротких фраз, чтобы получился "осмысленняй" текст, а скорее всего это нейросеть сделала, так дешевле...
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Sarumian
Для начала 2000-х норм.
Штукатур - профи. Нигде не потрескалось. Фасад на месте остался.
Надо было 9-ной прыгнуть.
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arisstopane
ждём лекцию в консерватории - "как воспитать звезду"!
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zagistan _
Липницкая с годами только лучше становится
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Лакс
Клип в наше время это просто. Не то что на стадионе спеть.
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zagistan _
Ответ Lennuci
А пел-то кто? Сашиного баса не слышно.
нейросеть
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Lennuci
А пел-то кто? Сашиного баса не слышно.
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Velirpa
ну это днище, даже у Жукова или Вируса голос лучше был, но сейчас не 90-е.
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Юрий Костыгин
Мало половин.
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Александр Шульгин
Ответ Адриана
Как Саша, однако, похорошела, прямо красавица. Любовь творит чудеса.
Фотошоп и улучшайзеры творят
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Charliz
Ответ Каролина!
Другое. Она с этой песней не выступает на одном из федеральных каналов.
))))
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Беглый*
Ответ Галина Александрова
Другое. Завтра Рудковская скажет, что это шедевр. Думаю, что Саша с Марком скотнутся под эту песнюху на шоу Плю.
Рудковской для начала нужно рассказать, зачем они кормили допингом свою фигуристку
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Александр Шульгин
Ответ Svetlana Yablonskaya
Алина на этом фоне - великая певица. Все познается в сравнении.
У Алины нет клипа, Саша решила переплюнуть
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На Пекин
С днем рождения, Саша!
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Velirpa
Ответ Мария Тихонова
Клип как из девяностых, но миленько. Даже Сашиной фирменной смущенной улыбке в нём место нашлось. Как сюрприз фанбазе - неплохо.
https://youtu.be/TVdoQ2fmIYs ага
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Мурманчанин37
Ответ Gemma157
Удивила так удивила. Вокал у Саши похож на голос Адель. Текст песни явно вдохновлен творчеством Высоцкого. А клип снят в лучших традициях Джейка Нава. Словом, это уровень Грэмми ☝
Ну зачем в день рождения так издеваться?))
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Елена Сергеева
Пожалуй, почитаю завтра, что бомонд скажет
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76yjgh98tr675dyt45
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Да будет срач! Поехали товарищи, пишем, не ленимся
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vanessa2021
Никто не угадал заранее Сашин сюрприз. Даже приблизительнл никто не догадался)))
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vanessa2021
Ответ Беглый*
Местных шуриков завтра нужно будет от души поздравить с их праздником, они это заслужили)
Нюрок затаилась- новую песню готовит видимо)))
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