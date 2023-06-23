«А вот и обещанный мной сюрприз». Александра Трусова записала песню и выпустила клип
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова записала песню и выпустила клип.
Песня называется «Два крыла». Автором стихов и музыки является продюсер Вадим Антонов.
В телеграм-канале Трусова отметила, что песня является подарком для ее болельщиков.
«А вот и обещанный мной сюрприз вам, мои любимые болельщики!
Это подарок номер 1😉 Скачивайте и добавляйте в свои плей-листы👇», – написала фигуристка.
Всё таки какая же Липницкая из всех наших чемпионок самая нормальная. Спокойно живет, никуда не лезет, тренирует. Остальные же все проявляются как только могут.
Штукатур - профи. Нигде не потрескалось. Фасад на месте остался.
Надо было 9-ной прыгнуть.