«А вот и обещанный мной сюрприз». Александра Трусова записала песню и выпустила клип

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова записала песню и выпустила клип.

Песня называется «Два крыла». Автором стихов и музыки является продюсер Вадим Антонов.

В телеграм-канале Трусова отметила, что песня является подарком для ее болельщиков.

«А вот и обещанный мной сюрприз вам, мои любимые болельщики!

Это подарок номер 1😉 Скачивайте и добавляйте в свои плей-листы👇», – написала фигуристка.