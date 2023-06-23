Елена Вайцеховская: «Нынешнее поколение девочек – последнее, которое продолжает быть интересным СМИ, спонсорам, широкой публике. Все, кто идет за ними, по большому счету ноунеймы»
Елена Вайцеховская высказалась о внеледовых активностях российских фигуристок.
«Все замечательные внеледовые активности наших фигуристок сильно напоминают старый одесский анекдот: «Если бы я был король, я бы жил лучше, чем король. Я бы еще немножко шил...»
Ну а если серьезно, как-то на второй план отодвигается то, что нынешнее, и уже на самом деле уходящее поколение девочек – это реально последнее поколение, которое продолжает быть интересным СМИ, спонсорам, широкой (относительно) публике, которая продолжает тешить себя иллюзией, что Щербакова и Трусова обязательно вернутся и обязательно будет кататься.
А вот все, кто идет за ними, по большому счету ноунеймы, имеющие разве что гипотетическую возможность хоть что-то значимое на своем веку выиграть и какой-то след в фигурном катании оставить. К сожалению.
Поэтому отчаянно хочется, чтобы не уходила Валиева. Единственная, похоже, фигуристка, реально способная (и реально настроенная) на большую карьеру – если ее не оборвёт в сентябре CAS», – написала Вайцеховская.
Александра Трусова записала песню и выпустила клип «Два крыла»
А вообще, сложность сейчас такова, что повзрослевшим девочкам тянуть это слишком тяжело.
Худойбердыева в трусах - слабая мотивация для сохранения зрительского интереса.
Тихо в шоу перейдут и все
Но обстоятельства сложились вот таким вот образом. Титулы не взяты , нам бан на ГС. Для Ками хорошо будет если КАС будет применять дисквал, так он как раз и пройдёт пока у нас нет международных стартов. Ну, а оправдает, так выйдет на старты вместе со всеми, время идёт вперёд и фигуристок талантливых много, но обычно единицы пробиваются на ГС , но есть Акатьева, Петросян, Зинина, Муравьева, Самоделкина, Яметова, Жилина……..список можно продолжать и продолжать .Так что застоя в ФК не будет. Другое дело, что может быть потерян интерес зрителя.
А активная и агрессивная работа пиарщиков тщв - это не интерес публики и спонсоров, это всего лишь попытки навязывания людям и спонсорам новоэрного неликвида))) Причём попытки весьма безуспешные)))