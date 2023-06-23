Елена Вайцеховская: «Нынешнее поколение девочек – последнее, которое продолжает быть интересным СМИ, спонсорам, широкой публике. Все, кто идет за ними, по большому счету ноунеймы»

Теги сборная России Елена Вайцеховская CAS женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Елена Вайцеховская высказалась о внеледовых активностях российских фигуристок.

«Все замечательные внеледовые активности наших фигуристок сильно напоминают старый одесский анекдот: «Если бы я был король, я бы жил лучше, чем король. Я бы еще немножко шил...»

Ну а если серьезно, как-то на второй план отодвигается то, что нынешнее, и уже на самом деле уходящее поколение девочек – это реально последнее поколение, которое продолжает быть интересным СМИ, спонсорам, широкой (относительно) публике, которая продолжает тешить себя иллюзией, что Щербакова и Трусова обязательно вернутся и обязательно будет кататься.

А вот все, кто идет за ними, по большому счету ноунеймы, имеющие разве что гипотетическую возможность хоть что-то значимое на своем веку выиграть и какой-то след в фигурном катании оставить. К сожалению.

Поэтому отчаянно хочется, чтобы не уходила Валиева. Единственная, похоже, фигуристка, реально способная (и реально настроенная) на большую карьеру – если ее не оборвёт в сентябре CAS», – написала Вайцеховская.

Александра Трусова записала песню и выпустила клип «Два крыла»

Материалы по теме

62 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg152762
Как бы не критикаовали сейчас Вайцеховскую, но это правда. Кто такая Загитова или Щербакова знают многие. А вот Соню Акатьеву знают только фк-поклонники. И вот ей совсем не повезло с возрастом. А с учётом изоляции отечественного спорта она, к большому сожалению, может остаться без значимых побед в карьере, являясь одной из лучших фигуристок в мире на данный момент. Вот так вот.
+30
-4
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Будем поглядеть) Её высказывание не лишено логики.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анна Беляева
Ответ Oleg152762
Как бы не критикаовали сейчас Вайцеховскую, но это правда. Кто такая Загитова или Щербакова знают многие. А вот Соню Акатьеву знают только фк-поклонники. И вот ей совсем не повезло с возрастом. А с учётом изоляции отечественного спорта она, к большому сожалению, может остаться без значимых побед в карьере, являясь одной из лучших фигуристок в мире на данный момент. Вот так вот.
Простите, но кто, кроме поклонинков ФК знал тех же Щербакову и Трусову в юниорах? Широкая публика запоминает у узнает участников турниров уровня ЧМ, а в большей степени олимпиады.
+16
-6
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Странно слышать от Вайцеховской сомнения в возвращении Трусовой.. ведь она год назад вещала, что именно переход Трусовой и Валиевой из ТШТ спасёт их от ухода из ФК.. теперь она молится за Камилу, чтобы она продолжила .. очень показательно.. видимо поняли, что если уйдут все девочки Этери, то закончится и их хайповый "журналистский" хлеб с икрой)
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stella88
Прошлое межсезонье Вайцеховская говорила, что Трусова - единственная, кто способен на продолжение и новые завоевания, только штаб сменить)
А вообще, сложность сейчас такова, что повзрослевшим девочкам тянуть это слишком тяжело.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гаммаглобулин
"публике, которая продолжает тешить себя иллюзией, что Щербакова и Трусова обязательно вернутся и обязательно будет кататься." Что, реально кто-то надеется? Еще бы Слуцкую с Бутырской ждали))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ЧеБурашка
Вайтц права. Фигурка схлопывается. Уде сейчас ботов в каментах бывает больше чем людей. "Ой, Жэнечке так идет эта тряпка!" "Хе-хе, Загитава не так сказала!"
Худойбердыева в трусах - слабая мотивация для сохранения зрительского интереса.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pennywise
"Да, что ты черт побери такое несешь?" (с)
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Ответ Kovka Gnutik
Неправильно почти всё! 1. Все начинают ноунеймами. 2. Почти все не тешат себя себя иллюзиями по поводу возвращения в большой спорт Трусовой и Щербаковой, и прежде всего они сами. 3. CAS не оборвёт карьеру Валиевой, любой срок имеет свой конец, а Камила действительно (только здесь Вайц права) настроена и способна на длительную карьеру.
CAS оборвёт карьеру Валиевой. Ибо бан будет и на российские соревнования. 2 года минимум, а то и 4.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex1104
Ответ imaxim
А кто такая Валиева? У неё же сейчас отнимут все титулы и она будет ноунеймом. Условная Соня Самодурова будет на ее фоне звездой
Вам этого очень хочется, но нет. Медийной известности и узнаваемости никакой МОК у неë не отнимет. Никак
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лемур
Не знаю про каких ноунеймов она говорит, но после Валиевой целая россыпь давно уже не ноунеймов!
+12
-9
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
АБZ 49
Ответ Kovka Gnutik
Неправильно почти всё! 1. Все начинают ноунеймами. 2. Почти все не тешат себя себя иллюзиями по поводу возвращения в большой спорт Трусовой и Щербаковой, и прежде всего они сами. 3. CAS не оборвёт карьеру Валиевой, любой срок имеет свой конец, а Камила действительно (только здесь Вайц права) настроена и способна на длительную карьеру.
Ключевые слова : "любой срок имеет конец". Период пика физ. возможностей тоже.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
victoire
Сейчас до сентября будут рассказывать, что Валиева единственная надежда нашего женского ФК.
+11
-8
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzz-j
Ответ Viks
Щербакова и Трусова будут стричь деньги на шоу и радовать публику.
АТ может и стрижет денежку, а плю на ней, а вот ащ - нет, просто перебивается там, куда удалось пристроиться))) нигде щ не прима и не сильно желанная гостья, ибо неинтерсна зрителю, от слова совсем))) Папа, когда ей все покупал, как-то не подумал, что при таком раскладе невозможно получать отдачу и апсайт, ибо такой актив пристроить можно только за бесплатно или за мизер, а где-то и приплатить самому придется)))
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самая цитируемая и вообще недура
Ответ Храбрая виолончелистка
Мама, по крайней мере, Костылевой, с вами, ЕленСергевна, не согласится. Уж точно все усилия для этого приложит) Это если заглядывать далеко.
Костылева сойдет с орбиты в пубертате, там мама с папой огого крупные. Или будет как с Липницкой, которой мать вообще есть запрещала, т.к.она от одного только вида еды поправлялась.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AAPolyansky
странные суждения. будут победы - будет и известность. Медведева была когда-то ноунеймом, Загитова была ноунеймом
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Irina037
Ответ Татьяна Семёновна
Это что за отношение к ноунеймам? Они не вырастут, не достигнут чего-то больше тех результатов, которые у них есть? Я, вообще, считаю что А.Петросян и В.Жилина в недалеком будущем способны на соревах выполнить по 5 квадов + триксель в ПП, тем самым превзойдя олирекорд А.Трусовой. Саше - наилучшие пожелания с днем рождения! За Аделией и Никой подрастают талантливые Базылюк, Костылева, Сарновская, малышка Майя Горохова и др. Да, пусть гипотетическая возможность, но она у них есть!Никто не знает, когда наши спортсмены выступят на м/народных стартах. Может этот день наступит в далеком 202... году, а может уже в следующем! Но он обязательно наступит, и тогда наши фигуристки, завоевав золотые медали, станут чемпионками! Им будут рукоплескать восторженные зрители, их будут чествовать в родной стране, а спонсоры предложат шикарные контракты! Я верю, что так и будет! Лучше надеяться на светлое будущее, чем с грустью вспоминать прошлое. И я искренне верю, что наши красавицы обязательно в недалеком будущем оставят свой след в фигурном катании!
А кто допустит на Чм и олимпиаду этих девочек?
Тихо в шоу перейдут и все
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
Как раз Камила говорила,,что она не нацелена на длительную карьеру в ФК и долго оставаться в Спорте не собирается, так как есть много интересного в жизни.
Но обстоятельства сложились вот таким вот образом. Титулы не взяты , нам бан на ГС. Для Ками хорошо будет если КАС будет применять дисквал, так он как раз и пройдёт пока у нас нет международных стартов. Ну, а оправдает, так выйдет на старты вместе со всеми, время идёт вперёд и фигуристок талантливых много, но обычно единицы пробиваются на ГС , но есть Акатьева, Петросян, Зинина, Муравьева, Самоделкина, Яметова, Жилина……..список можно продолжать и продолжать .Так что застоя в ФК не будет. Другое дело, что может быть потерян интерес зрителя.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Шульгин
Вайцеховская встраивается в поток, теперь до сентября будут восхваления Валиевой
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ Лемур
Не знаю про каких ноунеймов она говорит, но после Валиевой целая россыпь давно уже не ноунеймов!
А кто такая Валиева? У неё же сейчас отнимут все титулы и она будет ноунеймом. Условная Соня Самодурова будет на ее фоне звездой
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Храбрая виолончелистка
Мама, по крайней мере, Костылевой, с вами, ЕленСергевна, не согласится. Уж точно все усилия для этого приложит) Это если заглядывать далеко.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lale Ganbarova
Ответ Анна Беляева
Простите, но кто, кроме поклонинков ФК знал тех же Щербакову и Трусову в юниорах? Широкая публика запоминает у узнает участников турниров уровня ЧМ, а в большей степени олимпиады.
Трусова была известна с юниоров
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Vishenka
Ощущение, что у неё осталась психологическая травма и она не может её преодолеть. Постоянно извергает негатив. Нельзя жить такими разрушающими эмоциями. Ведёт себя как злобная старуха, которая обижена на весь мир. Скучная у неё жизнь.
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zzz-j
Забудьте, никогда уже никакие иностранные компании не будут связываться с росс.фигуристками))) опыт японцев и их кидалова росс.федрой многому научил всех возможных потенциальных спонсоров))) Загитова и ЕМ - это последние, с кем иностранцы заключили контракты, ничего подобного больше не было и больше не будет, несмотря на все попытки отжать и влезть в чужие контракты))) именно это мы сейчас и наблюдаем)))
А активная и агрессивная работа пиарщиков тщв - это не интерес публики и спонсоров, это всего лишь попытки навязывания людям и спонсорам новоэрного неликвида))) Причём попытки весьма безуспешные)))
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Елена Силкина
И в других видах тоже самое. После Коляды, Алиева, Самарина, Игнатова, смотреть будет как-то не очень интересно.Мне лично так.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий