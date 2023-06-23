Елена Вайцеховская: «Нынешнее поколение девочек – последнее, которое продолжает быть интересным СМИ, спонсорам, широкой публике. Все, кто идет за ними, по большому счету ноунеймы»

Елена Вайцеховская высказалась о внеледовых активностях российских фигуристок.

«Все замечательные внеледовые активности наших фигуристок сильно напоминают старый одесский анекдот: «Если бы я был король, я бы жил лучше, чем король. Я бы еще немножко шил...»

Ну а если серьезно, как-то на второй план отодвигается то, что нынешнее, и уже на самом деле уходящее поколение девочек – это реально последнее поколение, которое продолжает быть интересным СМИ, спонсорам, широкой (относительно) публике, которая продолжает тешить себя иллюзией, что и Трусова обязательно вернутся и обязательно будет кататься.

А вот все, кто идет за ними, по большому счету ноунеймы, имеющие разве что гипотетическую возможность хоть что-то значимое на своем веку выиграть и какой-то след в фигурном катании оставить. К сожалению.

Поэтому отчаянно хочется, чтобы не уходила . Единственная, похоже, фигуристка, реально способная (и реально настроенная) на большую карьеру – если ее не оборвёт в сентябре », – написала .

Александра Трусова записала песню и выпустила клип «Два крыла»