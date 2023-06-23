«Сегодня день рождения отмечает одна из лучших фигуристок России и мира». ЦСКА поздравил Александру Трусову с 19-летием

Футбольный клуб ЦСКА поздравил фигуристку Александру Трусову с днем рождения.

Трусовой исполнилось 19 лет. Она – серебряный призер Олимпиады-2022, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный призер чемпионатов Европы, чемпионка России.

«Сегодня свой день рождения отмечает одна из лучших фигуристок России и мира Александра Трусова 🎂 Поздравляем!» – говорится в сообщении на странице ЦСКА.

Александра Трусова записала песню и выпустила клип «Два крыла»