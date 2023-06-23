«Сегодня день рождения отмечает одна из лучших фигуристок России и мира». ЦСКА поздравил Александру Трусову с 19-летием
Футбольный клуб ЦСКА поздравил фигуристку Александру Трусову с днем рождения.
Трусовой исполнилось 19 лет. Она – серебряный призер Олимпиады-2022, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный призер чемпионатов Европы, чемпионка России.
«Сегодня свой день рождения отмечает одна из лучших фигуристок России и мира Александра Трусова 🎂 Поздравляем!» – говорится в сообщении на странице ЦСКА.
Александра Трусова записала песню и выпустила клип «Два крыла»
здоровья и счастья!