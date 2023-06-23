«Сегодня день рождения отмечает одна из лучших фигуристок России и мира». ЦСКА поздравил Александру Трусову с 19-летием

Теги ЦСКА сборная России женское катание Александра Трусова Фигурное катание

Футбольный клуб ЦСКА поздравил фигуристку Александру Трусову с днем рождения.

Трусовой исполнилось 19 лет. Она – серебряный призер Олимпиады-2022, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный призер чемпионатов Европы, чемпионка России. 

«Сегодня свой день рождения отмечает одна из лучших фигуристок России и мира Александра Трусова 🎂 Поздравляем!» – говорится в сообщении на странице ЦСКА.

Александра Трусова записала песню и выпустила клип «Два крыла»

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лилибет
С днём рождения самую яркую спортсменку современности,королеву четверных прыжков и просто человека с сильным характером!💓
+18
-8
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jasonbrowdy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
С днем рождения, Саша! Желаю всего самого наилучшего!
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
С днем рождения, Саша!
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юра Плисецкий
Саше всего наилучшего!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vanessa2021
Поздравляю Сашу с ДР! Великолепная спортсменка, яркая личность и просто красивая девушка! 19 лет- прекрасный возраст.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
С Днём Рождения Сашу! Упорство, целеустремленность, невероятная сила духа-это все про Сашу. Желаю крепкого здоровья, любви близких и дальнейшего развития!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
<vella>
с ДР Сашулю, фигуристку-революционерку, изменившую жфк.
здоровья и счастья!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AllaS
С Днём рождения Сашу. Отличного праздничного дня, веселья, хорошего настроения !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tan Tan
С днём Рождения, успехов во всем🍷
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий