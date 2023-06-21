Трусова о сборе в Ереване: «Мы с девочками пробежали 7 километров за 46 минут. Больше никогда не побегу»

Теги сборная России видео женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина Анна Фролова Фигурное катание

Александра Трусова рассказала, что на сборе пробежала 7 километров за 46 минут.

Группы Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына сейчас тренируются в Ереване.

«Мы с девочками (Анной Фроловой и Софьей Самоделкиной – Sports.ru) пробежали 7 километров за 46 минут», – сказала фигуристка.

«Быстрее, чем мальчики», – отметила Самоделкина.

«Больше никогда не побегу», – добавила Трусова.

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17 комментариев

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tanya_1111
После бега румяные, красивые ))) Успешных сборов девочкам.
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пашу
А Макар, наверное, не добежал. На середине силы кончились
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ezhik38
"Я больше никогда!!!" ...и дальше по тексту
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galik55
Молодцы девочки, так держать. Удачных тренировок, новых постановок и успеха в покорении ультра си. Всем
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Ритт
Оно и понятно, что быстрее мальчиков. Что Алиев. что Макар еле программы выкатывают, и бегают тоже еле еле наверное. А надо им в первую очередь бегать для выносливости.
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vanessa2021
Про Софу ходят упорные слухи, что она федру меняет.
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Lapo Elkann
Я за, если Саша наберет форму и будет соревноваться, но нужны подходящие программы и музыка , а не амси барамида.
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22somebody22
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"Больше никогда не побегу"...Где-то мы это уже слышали: "Больше никогда не буду кататься".
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NataliaB.3003
У Саши улыбка такая милая.. ))
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vanessa2021
Саша на трене чисто сделала каскад лутц-рит, как бабочка взлетела. . В свои почти 19 лет.

Молодец!
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vanessa2021
Девчонки- красивые, здоровые, румяные, улыбаются)))

Обстановка на сборах Соколовской и Рукавицина очень дружеская. Ребята тренируются вместе и потом отдыхают вместе.
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Александр Скворцов
Златокудрая девочка Саша проявила себя на бегу
Пробежала и тут же сказала: Больше бегать я не смогу!
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vanessa2021
Русские девушки самые выносливые.. Как всегда.
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Сергей Жарковский
Молодцы девчонки! Хорошего отдыха после тренировок!👍
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ИскИнт
Ответ Lapo Elkann
Я за, если Саша наберет форму и будет соревноваться, но нужны подходящие программы и музыка , а не амси барамида.
Неужели нужна программа болеро с пистолетиком?)
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