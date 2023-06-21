Трусова о сборе в Ереване: «Мы с девочками пробежали 7 километров за 46 минут. Больше никогда не побегу»

Александра Трусова рассказала, что на сборе пробежала 7 километров за 46 минут.

Группы Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына сейчас тренируются в Ереване.

«Мы с девочками ( и Софьей Самоделкиной – Sports.ru) пробежали 7 километров за 46 минут», – сказала фигуристка.

«Быстрее, чем мальчики», – отметила Самоделкина.

«Больше никогда не побегу», – добавила .