Трусова о сборе в Ереване: «Мы с девочками пробежали 7 километров за 46 минут. Больше никогда не побегу»
Александра Трусова рассказала, что на сборе пробежала 7 километров за 46 минут.
Группы Светланы Соколовской и Евгения Рукавицына сейчас тренируются в Ереване.
«Мы с девочками (Анной Фроловой и Софьей Самоделкиной – Sports.ru) пробежали 7 километров за 46 минут», – сказала фигуристка.
«Быстрее, чем мальчики», – отметила Самоделкина.
«Больше никогда не побегу», – добавила Трусова.
Молодец!
Обстановка на сборах Соколовской и Рукавицина очень дружеская. Ребята тренируются вместе и потом отдыхают вместе.
Пробежала и тут же сказала: Больше бегать я не смогу!