Спортивный юрист Анцелович: «Валиева сама выберет форму участия в слушаниях. Может не участвовать, доверившись профессиональной помощи»

Спортивный юрист Анна Анцелович рассказала, как пройдут слушания в CAS по делу Валиевой.

«Ей 17 лет. Поэтому ее интересы должны быть представлены либо законными представителями, либо кем-то, кому будет выдана доверенность на предоставление ее интересов. Она сама выбирает форму своего участия.

Может не участвовать, доверившись профессиональной помощи, может участвовать дистанционно по Zoom.

Но, конечно, юристами, представляющими обвиняемое лицо, приветствуется личное участие с тем, чтобы донести свою позицию и арбитры видели, о судьбе кого идет речь», – сказала Анцелиович.

Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября