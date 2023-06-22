Спортивный юрист Анцелович: «Валиева сама выберет форму участия в слушаниях. Может не участвовать, доверившись профессиональной помощи»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный юрист Анна Анцелович рассказала, как пройдут слушания в CAS по делу Валиевой.

«Ей 17 лет. Поэтому ее интересы должны быть представлены либо законными представителями, либо кем-то, кому будет выдана доверенность на предоставление ее интересов. Она сама выбирает форму своего участия.

Может не участвовать, доверившись профессиональной помощи, может участвовать дистанционно по Zoom.

Но, конечно, юристами, представляющими обвиняемое лицо, приветствуется личное участие с тем, чтобы донести свою позицию и арбитры видели, о судьбе кого идет речь», – сказала Анцелиович.

Дело Камилы Валиевой будет рассмотрено в Спортивном арбитражном суде 26-29 сентября

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3 комментария

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MockingBird
По сути, теперь судьба олимпийских медалей в руках юристов, представляющих интересы Камилы, и арбитров КАС.
Надеюсь, это в высшей степени профессиональные и мудрые люди. Аминь)
+16
-1
+15
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Валерий Петров
Ничего нового она не поведала, это и так было ясно, что будут юристы представлять, а ей млдно по видеосвязи
+2
0
+2
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