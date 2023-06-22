Спортивный юрист Анцелович: «Вполне реалистично, что решение по делу Валиевой будет до конца года»

Теги сборная России допинг CAS женское катание Матч ТВ Камила Валиева Фигурное катание

Спортивный юрист Анна Анцелович считает, что решение по делу Валиевой вынесут до конца года.

Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил даты слушаний по делу фигуристки – они пройдут с 26 по 29 сентября. 

«Я думаю, вполне реалистично, что решение будет до конца года. Поторопить с этим стороны арбитров потенциально не могут, если не заключено соглашение между сторонами, например, по вынесению решения в определенный срок.

Учитывая общественный резонанс, думаю, до конца года решение, скорее всего, будет вынесено», — сказала Анцелиович.

В декабре 2021 года Валиева сдала допинг-тест на триметазидин – о результате стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине.

На Играх фигуристка выиграла золото в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования. 

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1 комментарий

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NTLY
//думаю, до конца года решение, скорее всего, будет вынесено//

До конца какого года?
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