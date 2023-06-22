Спортивный юрист Анцелович: «Вполне реалистично, что решение по делу Валиевой будет до конца года»

Спортивный юрист Анна Анцелович считает, что решение по делу Валиевой вынесут до конца года.

Сегодня Спортивный арбитражный суд ( ) объявил даты слушаний по делу фигуристки – они пройдут с 26 по 29 сентября.

«Я думаю, вполне реалистично, что решение будет до конца года. Поторопить с этим стороны арбитров потенциально не могут, если не заключено соглашение между сторонами, например, по вынесению решения в определенный срок.

Учитывая общественный резонанс, думаю, до конца года решение, скорее всего, будет вынесено», — сказала Анцелиович.

В декабре 2021 года Валиева сдала допинг-тест на триметазидин – о результате стало известно во время Олимпиады-2022 в Пекине.

На Играх фигуристка выиграла золото в командном турнире, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.