Тарасова о Костомарове: «Он держится, молодец. Пока не выписывают, долго еще»

Теги Оксана Домнина Татьяна Тарасова Роман Костомаров сборная России танцы на льду Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что Романа Костомарова пока не планируют выписывать из больницы.

Сообщалось, что олимпийский чемпион в танцах на льду перенес новые операции перед протезированием.

«Звонила, узнавала про него. Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идет, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай бог, чтобы скорее. 

А про операцию даже не слышала, ну тут ничего не знаю. Очень долго все идет! Пока не выписывают, долго еще. Так врач сказал.

А с ним или Оксаной (Домниной, супругой Костомарова – Sports.ru) не говорила», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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