Тарасова о Костомарове: «Он держится, молодец. Пока не выписывают, долго еще»

Татьяна Тарасова заявила, что Романа Костомарова пока не планируют выписывать из больницы.

Сообщалось, что олимпийский чемпион в танцах на льду перенес новые операции перед протезированием.

«Звонила, узнавала про него. Он, конечно, держится, молодец, но потихоньку идет, это же не быстро. Такие травмы. Потихоньку, дай бог, чтобы скорее.

А про операцию даже не слышала, ну тут ничего не знаю. Очень долго все идет! Пока не выписывают, долго еще. Так врач сказал.

А с ним или Оксаной (Домниной, супругой Костомарова – Sports.ru) не говорила», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.