Роман Костомаров пробудет в больнице как минимум до конца лета. Врачи продолжают его подготовку к протезированию (ТАСС)

Роман Костомаров продолжит лечение в больнице как минимум до конца лета.

Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник ТАСС.

«Состояние Костомарова стабильно и психологически, и физически. Врачи продолжают подготовку спортсмена к протезированию.

Скорее всего, он пробудет в больнице как минимум до конца лета», – рассказал источник агентства.

В январе олимпийский чемпион по танцам на льду был госпитализирован с пневмонией. На фоне осложнений он перенес ампутацию нескольких конечностей.