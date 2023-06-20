Роман Костомаров отказался от работы с психологом («СЭ»)

Теги Роман Костомаров сборная России происшествия танцы на льду Фигурное катание

Роман Костомаров отказался от работы с психологом.

Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник «СЭ».

Весной сеансы психотерапии у Костомарова прошли всего пару раз, несмотря на слова врачей о важности именно психологического восстановления.

Отмечается, что несмотря на определенный прогресс, работа с психологом давалась фигуристу с трудом.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе 2023-го его госпитализировали с пневмонией – на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.

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19 комментариев

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kate_ko
Ответ Лакс
так и муссируются в СМИ заголовки про "работу" когда на деле было всего пара сеансов. Поддержка близких и друзей значима больше чем "работа" психологов, не представляющих его переживания.
ну да. ведь условный аппендицит всенепременно должен резать врач, который его перенёс, иначе не поможет же!
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Анастасия Лукьянова
Ответ Лакс
так и муссируются в СМИ заголовки про "работу" когда на деле было всего пара сеансов. Поддержка близких и друзей значима больше чем "работа" психологов, не представляющих его переживания.
Россия, 2023 год, все так же обесценивают психотерапию /зевает
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Lennuci
Ответ Лакс
так и муссируются в СМИ заголовки про "работу" когда на деле было всего пара сеансов. Поддержка близких и друзей значима больше чем "работа" психологов, не представляющих его переживания.
Ему как раз-таки сейчас и нужен психолог, а не сюси-пуси. Поддержка родственников это само собой, но котлеты отдельно.
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kate_ko
Ответ Iuliia Timofeyeva
Конечно, вы что, не знали? Онколог обязательно сам онкобольной, иначе вариантов быть не может. У тренера дети должны быть спортсменами тоже, иначе он не может тренеровать (тут местные уже смирились с тем, что тренеру необязательно быть самому топовым спортсменом, но всплывают и такие уникумы), учитель математики сам должен быть ребенком, ищучающим математику, иначе не вариант
ахах) все так. а ветеринар - стало быть - вообще должен стать животным, чтобы всецело понимать своих пациентов
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Iuliia Timofeyeva
Ответ kate_ko
ну да. ведь условный аппендицит всенепременно должен резать врач, который его перенёс, иначе не поможет же!
Конечно, вы что, не знали? Онколог обязательно сам онкобольной, иначе вариантов быть не может. У тренера дети должны быть спортсменами тоже, иначе он не может тренеровать (тут местные уже смирились с тем, что тренеру необязательно быть самому топовым спортсменом, но всплывают и такие уникумы), учитель математики сам должен быть ребенком, ищучающим математику, иначе не вариант
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Anatiana
Ответ Анастасия Лукьянова
Россия, 2023 год, все так же обесценивают психотерапию /зевает
Америка в последние годы. Все толпой проходят лечение у психотерапевта. Количество психических заболеваний всё растёт и растёт.
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Lennuci
Ответ Anatiana
Америка в последние годы. Все толпой проходят лечение у психотерапевта. Количество психических заболеваний всё растёт и растёт.
А в России по-прежнему растет их отрицание и вместо этого выходят из окна/с балкона. И лучше уж начать с психолога/психотерапевта, чем сразу с анти - депрессантов/алкоголя или лезть на крышу.
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Lennuci
Ответ Olga.t
пожелания счастья в данной ситуации как минимум неуместно.
Историю Ника Вучича почитайте.
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Olga.t
Ответ Lennuci
Историю Ника Вучича почитайте.
Я знаю его историю.
Суть моего комментария в том, что с
пока не время для таких пожеланий.
Человек себя ещё не может принять таким, ему нужно просто вернуться в семью, социализироваться.
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Lennuci
Ответ Olga.t
Я знаю его историю. Суть моего комментария в том, что с пока не время для таких пожеланий. Человек себя ещё не может принять таким, ему нужно просто вернуться в семью, социализироваться.
Ему нужно протезирование как можно раньше, так что до возвращения в семью еще далеко. И семья/родственники не должны быть специалистами по социализации, у них своя роль. Для этого есть психолог. Он и должен заменить жилетку для слез, пока Роман себя не примет.
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Александр Скворцов
Желаю Роману пережить эту беду в своей яркой чемпионской жизни! Что ни говори, но он настоящий герой, хотя и великий мученик! Счастья и надежды и терпения его семье.
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Александр Скворцов
Ответ Olga.t
пожелания счастья в данной ситуации как минимум неуместно.
Имеете право иметь своё мнение о счастье! Но я пожелал счастья его семье, где есть близкие люди, жена, дети, родители. У них должно быть трудное, но так необходимое всём нам счастье, что жив и борется за свою жизнь самый близкий и дорогой им человек.
Кто ошибётся, кто угадает
Разное счастье нам выпадает
Часто простое кажется взорным
Чёрное белым, белое-черным! (С)
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Olga.t
Ответ Lennuci
Ему нужно протезирование как можно раньше, так что до возвращения в семью еще далеко. И семья/родственники не должны быть специалистами по социализации, у них своя роль. Для этого есть психолог. Он и должен заменить жилетку для слез, пока Роман себя не примет.
Как можно раньше не бывает..
После проведённых операций на ноги/руки швы должны полностью зажить, это время не менее двух месяцев.
Впрочем, нет смысла дискутировать дальше, это дело специалистов.
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Olga Gavrilenko
Ответ scorp19
Наверное потому что реалист, не хочет слушать про то как ему будут рассказывать что на самом деле всё хорошо, надо принять себя. Он то понимает что ничего хорошего нет, это ужас полнейший. Из красавца с супер фигурой в овоща без конечностей.
если ему удастся разжечь огонь внутри, то у него все получится! надо найти какую-то цель, за что -то зацепится. Причастие и молитва дадут облегчение, успокоение, огонь.
2 В Евангелии Бог с нами разговаривает, можно читать и узнать, что это такое : зачем и для чего.
3 Понятно, что произошло нечто максимально плохое, но Романа любят люди, он для нас непосторонний человек! Любой из нас готов его поддерживать до конца жизни!
4 в сериала сорвиголова один чел стал слепым, но и обрел суперспособности. Психологи ему говорят все верно, но это не меняет одного : "я бы все отдал, чтобы увидеть небо". поэтому мы одно теряем, но что-то приобретаем.! в фильме "машина времени" 2002 это показано
5. есть огромное количество людей, которым еще хуже чем Роману. голодные дети в Африке, какие-то старики на Украине и тд поэтому надеюсь, он найдет в себе силы жить и достигать дальше.
6. для меня Роман навсегда останется тем красавцем, как бы он ни выглядел сейчас.! я его всегда буду любить и уважать. главное, чтоб сил хватило ему на весь этот жестокий период адаптации
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