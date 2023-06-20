Роман Костомаров отказался от работы с психологом («СЭ»)
Роман Костомаров отказался от работы с психологом.
Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник «СЭ».
Весной сеансы психотерапии у Костомарова прошли всего пару раз, несмотря на слова врачей о важности именно психологического восстановления.
Отмечается, что несмотря на определенный прогресс, работа с психологом давалась фигуристу с трудом.
Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе 2023-го его госпитализировали с пневмонией – на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.
Суть моего комментария в том, что с
пока не время для таких пожеланий.
Человек себя ещё не может принять таким, ему нужно просто вернуться в семью, социализироваться.
Кто ошибётся, кто угадает
Разное счастье нам выпадает
Часто простое кажется взорным
Чёрное белым, белое-черным! (С)
После проведённых операций на ноги/руки швы должны полностью зажить, это время не менее двух месяцев.
Впрочем, нет смысла дискутировать дальше, это дело специалистов.
2 В Евангелии Бог с нами разговаривает, можно читать и узнать, что это такое : зачем и для чего.
3 Понятно, что произошло нечто максимально плохое, но Романа любят люди, он для нас непосторонний человек! Любой из нас готов его поддерживать до конца жизни!
4 в сериала сорвиголова один чел стал слепым, но и обрел суперспособности. Психологи ему говорят все верно, но это не меняет одного : "я бы все отдал, чтобы увидеть небо". поэтому мы одно теряем, но что-то приобретаем.! в фильме "машина времени" 2002 это показано
5. есть огромное количество людей, которым еще хуже чем Роману. голодные дети в Африке, какие-то старики на Украине и тд поэтому надеюсь, он найдет в себе силы жить и достигать дальше.
6. для меня Роман навсегда останется тем красавцем, как бы он ни выглядел сейчас.! я его всегда буду любить и уважать. главное, чтоб сил хватило ему на весь этот жестокий период адаптации