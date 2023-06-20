Роман Костомаров отказался от работы с психологом («СЭ»)

Роман Костомаров отказался от работы с психологом.

Об этом сообщает знакомый с ситуацией источник «СЭ».

Весной сеансы психотерапии у Костомарова прошли всего пару раз, несмотря на слова врачей о важности именно психологического восстановления.

Отмечается, что несмотря на определенный прогресс, работа с психологом давалась фигуристу с трудом.

Костомаров – олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду. В январе 2023-го его госпитализировали с пневмонией – на фоне осложнений ему ампутировали несколько конечностей.