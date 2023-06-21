Плющенко представит ледовые шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Пекине в августе
Евгений Плющенко объявил о проведении ледовых шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Китае.
«С праздником драконьих лодок, китайские друзья! ❤️
Скоро мы сможем встретиться в Китае!
С 4 по 6 августа в Пекине мы представим наше ледовое шоу «Лебединое озеро» с балетом, а затем с 11 по 13 августа там же будет «Щелкунчик» с балетом.
Мы ждем всех наших поклонников на шоу в Пекине! 🇨🇳» – написал Плющенко.
первопроходец.
Плющенко шоу Русалочка еще в России не показывал, только тизер.
Шоу Русалочка еще не готово, его анонсируют только на следуюший НГ.
В Китай повезут те шоу, которые уже отрепетированы и полностью готовы. И которые уже прокатывали в России.
Что не так опять? ??? Вы Русалочку еще не видели, ее никто не видел, но уверены, что "халтура". Из серии " не читал, но осуждаю")))
Вам надо на любой теме про Плющенко лишь бы плюнуть?
А тут уже ожидаемо подгорать начало)