Плющенко представит ледовые шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Пекине в августе

Теги Евгений Плющенко сборная России соцсети ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Плющенко объявил о проведении ледовых шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Китае.

«С праздником драконьих лодок, китайские друзья! ❤️

Скоро мы сможем встретиться в Китае!

С 4 по 6 августа в Пекине мы представим наше ледовое шоу «Лебединое озеро» с балетом, а затем с 11 по 13 августа там же будет «Щелкунчик» с балетом.

Мы ждем всех наших поклонников на шоу в Пекине! 🇨🇳» – написал Плющенко.

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61 комментарий

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Е...С
Супер, молодец какой Плющенко, спортсменам будет очень интересно там выступить.
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vanessa2021
У Саши Трусовой в Китае большая фан-база. Шоу очень кстати)))
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Maecenas
молоток, конечно, что договорился. Это реально интересно будет и спортсменам, и китайцам тоже в новинку.
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несахар
опередил и тутберидзе и навку.
первопроходец.
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Ритт
Всех шоумагнатов российских обскакал
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Леди Брэкнелл
Ответ Пользователь Гугла
настоящие тренера в это время к сезону готовятся, первый раз вижу тренера который по шоу ездиет в августе, бабки важнее рудковским, а ведь в августе начинается юнилрский сезон
Какой сезон? Российский? )))
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tanya_1111
О молодцы, расширяют географию.
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Lapo Elkann
" Лебединое озеро " и Щелкунчик " звучит гордо. Будут полные залы. Спасибо Чайковскому.
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Леди Брэкнелл
Ответ Lapo Elkann
При чем тут мужество Плюща, почему он не сделал ставку на " Русалочку ", потому что китайцам нужна классика, а не халтура. даже если шоу не понравится, послушают прекрасную музвку великого Чайковского.
Русалочка не готова еще, возможно потом и ее повезут. До ковида никакой Русалочки еще не было, а контракт на шоу был тогда.
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vanessa2021
Для Lapo Elkann :

Плющенко шоу Русалочка еще в России не показывал, только тизер.

Шоу Русалочка еще не готово, его анонсируют только на следуюший НГ.

В Китай повезут те шоу, которые уже отрепетированы и полностью готовы. И которые уже прокатывали в России.

Что не так опять? ??? Вы Русалочку еще не видели, ее никто не видел, но уверены, что "халтура". Из серии " не читал, но осуждаю")))

Вам надо на любой теме про Плющенко лишь бы плюнуть?
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ИскИнт
Ответ vanessa2021
Для Lapo Elkann : Плющенко шоу Русалочка еще в России не показывал, только тизер. Шоу Русалочка еще не готово, его анонсируют только на следуюший НГ. В Китай повезут те шоу, которые уже отрепетированы и полностью готовы. И которые уже прокатывали в России. Что не так опять? ??? Вы Русалочку еще не видели, ее никто не видел, но уверены, что "халтура". Из серии " не читал, но осуждаю"))) Вам надо на любой теме про Плющенко лишь бы плюнуть?
Завидущим, которые на вторых ролях подписывают программки с чужими фото что еще остается?
+7
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СемёнСемёныч
Ответ ancifer2
Комментарий удален модератором
Канал "Культура" включите и будет вам радость
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СемёнСемёныч
Ответ Criptonit
А почему не в Эритреи? Неуважительно как то...
Везде успеем на радость вам
+5
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Criptonit
А почему не в Эритреи? Неуважительно как то...
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Огюст
Трибуны будут зрителями "забиты " под завязку ,а наши фигуристы заработают хорошие деньги -выбор правильный !
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Lapo Elkann
Ответ vanessa2021
У Саши Трусовой в Китае большая фан-база. Шоу очень кстати)))
У Щербаковой тоже. Если ее фаны попросят Сашу передать Анне рамки для фото и мишки , Трусова привезет ?
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Ezhevika33
Вот молодец Евгений.
А тут уже ожидаемо подгорать начало)
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Gemma157
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Шоу Евгения Викторовича произведет фурор в Пекине, будет аншлаг. Евгений Викторович и его фигуристы это все равно что популярнейшая рок-группа, собирающая на своем концерте стадионы!
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Соль.
У кого-то бомбанёт.
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papadok
Давно пора нашим уникальным шоу выходить на международный уровень. Нельзя все лето ошиваться в Сочи, зарабатывая дешевую популярность на непритязательном российском туристе.
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Леди Брэкнелл
Как вы себе это представляете? Когда планировалось это шоу, была другая ситуация. Разрешат - поедут.
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vanessa2021
Ответ tanya_1111
В сезон может и пойдет, возможно колоссальные цели перед собой не ставит, пусть катает в удовольствие почему нет? Международных стартов нет, популярность есть, желание видимо тоже не пропадает, ну так жалко что ли, пусть катает даже если только с тройными.
Саша на сборах в Ереване каскад лутц- рит прыгает. В прекрасной форме.
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несахар
кому как не плющенко представлять в китае честь и мужество русского фигурного катания
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Маргарита Михайловна
Трусова в роли лебедя? Смешно.
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Леди Брэкнелл
Ответ Пользователь Гугла
ха ха, на китайских ресурсах пишут что они приглашали тутберидзе, но она отказала, сказала мне некогда, я готовлюсь к сезону, погуглите, на пяти ресурсах китайских прочиьал
Зачем тогда контракт заключили еще до пандемии? 😂
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