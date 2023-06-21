Плющенко представит ледовые шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Пекине в августе

Евгений Плющенко объявил о проведении ледовых шоу «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» в Китае.

«С праздником драконьих лодок, китайские друзья! ❤️

Скоро мы сможем встретиться в Китае!

С 4 по 6 августа в Пекине мы представим наше ледовое шоу «Лебединое озеро» с балетом, а затем с 11 по 13 августа там же будет «Щелкунчик» с балетом.

Мы ждем всех наших поклонников на шоу в Пекине! 🇨🇳» – написал .