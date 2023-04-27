Алексей Ягудин: «Я оптимист, верю, что все скоро закончится и нас пустят на международные соревнования»

Алексей Ягудин верит, что российские фигуристы скоро вернутся на международные старты.

«Буду говорить за фигурное катание. В этом году провели российские этапы . Конечно, олимпийцам, чемпионам мира и Европы после крупных международных турниров приходится ехать – не в обиду – в Сызрань или Саранск. Хотя, самое главное – это турниры. И это, естественно, небольшой шаг назад. Но, с другой стороны, у огромнейшего количества спортсменов появилась возможность показать себя и вклиниться в когорту сильнейших.

Плюс, провели прыжковый турнир, командник. И мне приятно, что у наших фигуристов было абсолютно все – да, кроме чемпионатов Европы и мира. Но была и финансовая поддержка, и сейчас, кажется, наши сборники полетят в Монголию на показательные выступления. Идут три больших тура – и у , и у Жени Плющенко, и у . У Татьяны много мероприятий.

Я оптимист, я верю, что все скоро закончится и нас пустят на международные соревнования. Потому что – ну, был без нас чемпионат мира и Европы. Но не было какой-то интриги. Уж в фигурном катании-то мы – одни из лидеров», – сказал олимпийский чемпион.