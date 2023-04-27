Алексей Ягудин: «Я оптимист, верю, что все скоро закончится и нас пустят на международные соревнования»

Теги Евгений Плющенко Татьяна Навка Алексей Ягудин Илья Авербух сборная России Этери Тутберидзе ледовые шоу Серия Гран-при России Фигурное катание

Алексей Ягудин верит, что российские фигуристы скоро вернутся на международные старты.

«Буду говорить за фигурное катание. В этом году провели российские этапы Гран-при. Конечно, олимпийцам, чемпионам мира и Европы после крупных международных турниров приходится ехать – не в обиду – в Сызрань или Саранск. Хотя, самое главное – это турниры. И это, естественно, небольшой шаг назад. Но, с другой стороны, у огромнейшего количества спортсменов появилась возможность показать себя и вклиниться в когорту сильнейших.

Плюс, провели прыжковый турнир, командник. И мне приятно, что у наших фигуристов было абсолютно все – да, кроме чемпионатов Европы и мира. Но была и финансовая поддержка, и сейчас, кажется, наши сборники полетят в Монголию на показательные выступления. Идут три больших тура – и у Этери Тутберидзе, и у Жени Плющенко, и у Ильи Авербуха. У Татьяны Навки много мероприятий.

Я оптимист, я верю, что все скоро закончится и нас пустят на международные соревнования. Потому что – ну, был без нас чемпионат мира и Европы. Но не было какой-то интриги. Уж в фигурном катании-то мы – одни из лидеров», – сказал олимпийский чемпион.

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6 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Ответ Ебздрогыч
Конечно пустят. С Белоруссией, КНДР, Монголией и Эритреей
Бедные жители Эритреи уже задолбались от икоты.
+4
-2
+2
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shahmur
Ответ Ебздрогыч
Конечно пустят. С Белоруссией, КНДР, Монголией и Эритреей
В фигурке будет бешеная конкуренция
+1
-1
0
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