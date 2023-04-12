Кондратюк о гонорарах в шоу Плющенко: «Не люблю говорить о деньгах. Главное — это преданность своему делу и поддержка зрителей»

Теги Евгений Плющенко сборная России мужское катание Спорт-Экспресс Марк Кондратюк ледовые шоу Фигурное катание

Марк Кондратюк рассказал о выступлениях в шоу Евгения Плющенко.

— Как у тебя сейчас настроение, состояние?

— Кайфую. Езжу по городам России, я правда очень люблю выступать, получаю от этого большое удовольствие, — ответил Кондратюк.

— По миру не хочется поездить?

— А я, может, скоро поеду. Просто на отдых.

— Ты вообще не устал? От сезона, от фигурного катания даже, может быть?

— У нас было четыре шоу за четыре дня, потом улетели из Москвы в Кемерово, где всего три шоу. Это действительно сложный график. Но мне на самом деле нравится выступать для публики. Ты получаешь тот адреналин и эмоции, которые ни с чем не сравнить. И очень приятно, что люди приходят смотреть, как мы катаемся! Спасибо вам большое!

— А на сколько месяцев хватает тех денег, что фигурист зарабатывает за три недели такого турне?

— Это же зависит от человека. Вы же не знаете, я сорю деньгами или нет. Может, я аскет? Не люблю говорить о деньгах. Главное — это преданность своему делу, полная самоотдача, а также любовь и поддержка зрителей, болельщиков, – сказал Кондратюк

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5 комментариев

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Vladimir Arutin
Ответ Светлана Менова
Западный образец, как-никак))
Вы думаете, кто то другой из фигуристов ответит иначе ?Вы слышали от Щербаковой, сколько она зарабатывает у Тутберидзе ?
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Светлана Менова
Ответ SALMON
Я не думаю, что им можно разглашать инфу о деньгах
Западный образец, как-никак))
0
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0
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nina1212
— А на сколько месяцев хватает тех денег, что фигурист зарабатывает за три недели такого турне?
Какой глупый вопрос
Кузнецов что ли спрашивал? Лишь бы что то провокационное ляпнуть
+2
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+2
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Lennuci
Маркуша, главное, чтобы спина не болела. Хотя, как "чес" по шоу, так все здоровы.
0
0
0
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SALMON
Я не думаю, что им можно разглашать инфу о деньгах
+2
0
+2
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