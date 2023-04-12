Кондратюк о гонорарах в шоу Плющенко: «Не люблю говорить о деньгах. Главное — это преданность своему делу и поддержка зрителей»
Марк Кондратюк рассказал о выступлениях в шоу Евгения Плющенко.
— Как у тебя сейчас настроение, состояние?
— Кайфую. Езжу по городам России, я правда очень люблю выступать, получаю от этого большое удовольствие, — ответил Кондратюк.
— По миру не хочется поездить?
— А я, может, скоро поеду. Просто на отдых.
— Ты вообще не устал? От сезона, от фигурного катания даже, может быть?
— У нас было четыре шоу за четыре дня, потом улетели из Москвы в Кемерово, где всего три шоу. Это действительно сложный график. Но мне на самом деле нравится выступать для публики. Ты получаешь тот адреналин и эмоции, которые ни с чем не сравнить. И очень приятно, что люди приходят смотреть, как мы катаемся! Спасибо вам большое!
— А на сколько месяцев хватает тех денег, что фигурист зарабатывает за три недели такого турне?
— Это же зависит от человека. Вы же не знаете, я сорю деньгами или нет. Может, я аскет? Не люблю говорить о деньгах. Главное — это преданность своему делу, полная самоотдача, а также любовь и поддержка зрителей, болельщиков, – сказал Кондратюк.
Какой глупый вопрос
Кузнецов что ли спрашивал? Лишь бы что то провокационное ляпнуть