Марк Кондратюк рассказал о выступлениях в шоу Евгения Плющенко.

— Как у тебя сейчас настроение, состояние?

— Кайфую. Езжу по городам России, я правда очень люблю выступать, получаю от этого большое удовольствие, — ответил Кондратюк.

— По миру не хочется поездить?

— А я, может, скоро поеду. Просто на отдых.

— Ты вообще не устал? От сезона, от фигурного катания даже, может быть?

— У нас было четыре шоу за четыре дня, потом улетели из Москвы в Кемерово, где всего три шоу. Это действительно сложный график. Но мне на самом деле нравится выступать для публики. Ты получаешь тот адреналин и эмоции, которые ни с чем не сравнить. И очень приятно, что люди приходят смотреть, как мы катаемся! Спасибо вам большое!

— А на сколько месяцев хватает тех денег, что фигурист зарабатывает за три недели такого турне?

— Это же зависит от человека. Вы же не знаете, я сорю деньгами или нет. Может, я аскет? Не люблю говорить о деньгах. Главное — это преданность своему делу, полная самоотдача, а также любовь и поддержка зрителей, болельщиков, – сказал .