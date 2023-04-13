Семененко о выступлениях в шоу Тутберидзе: «В туре по многим городам участвую впервые. Для меня это новый опыт и в плане фигурного катания, и в плане общения»

Евгений Семененко не стал сравнивать ледовые шоу Авербуха, Плющенко и Тутберидзе.

Сейчас фигурист выступает в шоу «Чемпионы на льду».

– Ты выступал в шоу , , теперь – у Этери Тутберидзе. Чем отличается работа с этой командой?

– Сравнивать не могу, потому что раньше я участвовал только в отдельных шоу, а в туре по многим городам участвую впервые. Для меня это новый опыт и в плане фигурного катания, и в плане общения.

На тренировках, выступлениях мы все делаем свою работу, стараемся, чтобы все получилось, чтобы зритель был доволен.

А после выступлений c ребятами часто собираемся или погулять, посмотреть новые места, или посидеть пообщаться, поиграть в Alias, Uno, карты. Всё здорово – и работа, и отдых, – сказал .