Семененко о выступлениях в шоу Тутберидзе: «В туре по многим городам участвую впервые. Для меня это новый опыт и в плане фигурного катания, и в плане общения»

Теги Евгений Плющенко Илья Авербух сборная России мужское катание Этери Тутберидзе Евгений Семененко ледовые шоу Фигурное катание

Евгений Семененко не стал сравнивать ледовые шоу Авербуха, Плющенко и Тутберидзе.

Сейчас фигурист выступает в шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». 

– Ты выступал в шоу Ильи Авербуха, Евгения Плющенко, теперь – у Этери Тутберидзе. Чем отличается работа с этой командой?

– Сравнивать не могу, потому что раньше я участвовал только в отдельных шоу, а в туре по многим городам участвую впервые. Для меня это новый опыт и в плане фигурного катания, и в плане общения.

На тренировках, выступлениях мы все делаем свою работу, стараемся, чтобы все получилось, чтобы зритель был доволен.

А после выступлений c ребятами часто собираемся или погулять, посмотреть новые места, или посидеть пообщаться, поиграть в Alias, Uno, карты. Всё здорово – и работа, и отдых, – сказал Семененко

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7 комментариев

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Ксюшка,милашка
Женя хороший парень
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Алеся Ткаченко
Женя умничка,удачных выступлений
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Елена Силкина
Когда же он учится на врача?
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Alyona18
Ответ Toba Door
Не понимаю почему на ои в команднике ни сделали замену, Семененко выступил очень хорошо, по мне он намного лучше катается Марка
Правда? Вы,видимо, тот сезон совсем не смотрели. У Жени перед ОИ на каждом важном старте был завал, да и сейчас на самом деле стабильности не хватает, хотя он всё равно молодец. Ну а Марк шикарно провёл олимпийский сезон, заслуженно попал в командник и прекрасно там выступил!! Очень некрасиво теперь принижать его заслуги…
+3
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Ostinato
Ответ Toba Door
Не понимаю почему на ои в команднике ни сделали замену, Семененко выступил очень хорошо, по мне он намного лучше катается Марка
Ну не надо. Марк сделал все возможное. На лучший результат у мужчин никто и не надеялся. В конце концов победителей не судят. А про замену можно рассуждать в любом виде на том команднике. Разве ТМ не заслужили? Или кто-то из девочек? Например Трусову тоже сделать золотой?
+5
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Toba Door
Не понимаю почему на ои в команднике ни сделали замену, Семененко выступил очень хорошо, по мне он намного лучше катается Марка
+6
-7
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ОлесяОлеська
Женя милый парень и способный. Получает удовольствие и от активного отдыха и от любимой работы.
+9
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