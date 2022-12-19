Дробязко о шоу в Катаре: «Переживали за тройные прыжки Щербаковой. Ей сложно было их делать, потому что лед был маленький»

Бронзовые призеры чемпионата мира в танцах на льду и рассказали о том, как выступала на шоу в Катаре.

В Дохе прошло шоу «Спящая красавица».

— Раньше принцессой Леей в «Спящей красавице» была Алина Загитова, теперь эта роль у Ани Щербаковой. Как вам работа Ани в ее дебютной шоу-сказке?

Ванагас: Очень хорошие, она молодец, старалась изо всех сил. У нее, мне кажется, все прекрасно получилось.

Дробязко: Да, Аня очень положительная. Мы ее не очень хорошо знаем, но она производит впечатление очень славного человечка, очень приятного в общении.

При этом в спектакле мы вообще с ней не пересекались, потому что наши персонажи растворяются до того, как появляется уже взрослая принцесса. Король погибает к этому времени, королева тоже уходит на второй план. Аню мы смотрели уже из-за борта и встречались на финале.

Могли зато за нее попереживать, за ее тройные прыжки. Их ей довольно сложно было делать, потому что для нее, человека из большого спорта, лед был маленький.

Она привыкла к большим площадкам, где можно хорошенько разогнаться, удобно «зайти» на свой прыжок. А здесь ей приходилось ужиматься, заходить с неудобных ракурсов. Присутствие многочисленных других персонажей на льду тоже, конечно, ограничивало. Можно сказать, что у нее были условия повышенной сложности, – сказали Дробязко и Ванагас.