Губерниев о фехтовальном поединке Загитовой: «Алина очень талантливый человек. Не за горами наше совместное исполнение песни»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев шпага Карина Азнавурян сборная России жен женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Дмитрий Губерниев высказался о фехтовальном поединке с участием Алины Загитовой.

Ранее стало известно, что 1 июля олимпийская чемпионка по фигурному катанию проведет выставочный поединок с двукратной победительницей Игр по фехтованию на шпагах Кариной Азнавурян.

«Это же прекрасно! Карина Азнавурян – красотка и легенда, Алина Загитова великолепна. Это будет мощнейшая популяризация фехтования, этому можно только порадоваться.

Это, естественно, шоу, но будем надеяться, что Алина потренируется и овладеет навыками. Карина находится в прекрасной форме, руководит большим училищем в Москве и проводит турниры. Мне кажется, что это будет мощнейший толчок для развития фехтования в стране. Я всячески могу приветствовать такие начинания.

После этого Загитову можно увидеть где угодно. Алина очень талантливый человек, поэтому я могу только приветствовать всяческие движухи. Не за горами наше с ней совместное ведение, совместное исполнение песни. Алина Загитова прекрасна, я ее большой фанат», – сказал Губерниев.

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27 комментариев

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Янтарь
Ответ victoire
И этот, вслед за Лайшевым, переобувается)) Только вряд ли Алина с Дмитрием когда-нибудь пожелает сотрудничать.
Даже жирный, как 50% майонез, стеб Гу кто-то из болельщиков Талантливой всегда принимает за чистую монету. Чудесно!
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Olga.t
"Любовь похожая на сон"?))
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Pentrak
Ответ Янтарь
Даже жирный, как 50% майонез, стеб Гу кто-то из болельщиков Талантливой всегда принимает за чистую монету. Чудесно!
Только адепты буквы З могли принять троллинг Гу за чистую монету)
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Девочка с севера
Подкол засчитан! 👍 🤣🤣🤣
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ретроградный меркурий
Хорошая попытка стеба, но до комментаторов sports.ru Губе далеко
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Alexey Belskiy
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Спасибо Дмитрий за то что были в Хорватии в 2014 году в том же месте что и я.Можно было услышать даже с пляжа
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Фрида Ремарк
А почему он не хочет петь с той, которая была шаурмой?
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На Пекин
Узкопрофильный несостоявшийся стендапер)
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Tresk2
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Шикарный дуэт предвидится.
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Syndycate
Дима, лучше Щербакову зови, она хорошо поет)
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Tresk2
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Ну, а потом, стерпится слюбится.
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alexander bakulin
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ждём грандиозную коллаборацию двух гениев вокала. пиршество для ушей обеспечено
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chespo
Губер все о своем, ну может доведется еще раз опустится перед Загитовой на колено, и все.
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alexander bakulin
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Додик Аксель
" Не за горами наше совместное исполнение песни "... " Две звезды."
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Lapo Elkann
" два брата-акробата, один — лом, другой — лопата "
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