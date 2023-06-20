Губерниев о фехтовальном поединке Загитовой: «Алина очень талантливый человек. Не за горами наше совместное исполнение песни»

Дмитрий Губерниев высказался о фехтовальном поединке с участием Алины Загитовой.

Ранее стало известно, что 1 июля олимпийская чемпионка по фигурному катанию проведет выставочный поединок с двукратной победительницей Игр по фехтованию на шпагах Кариной Азнавурян.

«Это же прекрасно! Карина Азнавурян – красотка и легенда, Алина Загитова великолепна. Это будет мощнейшая популяризация фехтования, этому можно только порадоваться.

Это, естественно, шоу, но будем надеяться, что Алина потренируется и овладеет навыками. Карина находится в прекрасной форме, руководит большим училищем в Москве и проводит турниры. Мне кажется, что это будет мощнейший толчок для развития фехтования в стране. Я всячески могу приветствовать такие начинания.

После этого Загитову можно увидеть где угодно. Алина очень талантливый человек, поэтому я могу только приветствовать всяческие движухи. Не за горами наше с ней совместное ведение, совместное исполнение песни. прекрасна, я ее большой фанат», – сказал .