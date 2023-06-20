«Здорово, что первоклассные атлеты, как Загитова, не боятся пробовать себя в новых видах спорта». Азнавурян о поединке по фехтованию

Теги сборная России шпага Карина Азнавурян сборная России жен женское катание Алина Загитова Фехтование

Олимпийская чемпионка по фехтованию высказалась о предстоящем поединке с Алиной Загитовой.

1 июля в рамках 100-летия Московского спорта в «Лужниках» пройдет выставочный поединок на шпагах между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и двукратной победительницей Игр по фехтованию Кариной Азнавурян.

«Здорово, что такие первоклассные атлеты, как Алина Загитова, не боятся пробовать себя в новых для них видах спорта. Надеюсь, эта задумка вдохновит людей расширять горизонты своих возможностей и воплощать в жизнь даже самые смелые мечты», – сказала Азнавурян.

Загитова проведет поединок по фехтованию с Азнавурян: «Уже предвкушаю острые ощущения, которые принесет мне эта встреча»

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22 комментария

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fillette
Ответ mtoo
И всё-таки фехтование будет)) а сколько клинков было сломано в комментариях в мае)))
Ничего, по второму кругу все прокомментируют )). Правда, на этот раз источник - человек, который собственно и будет участвовать в выставочном поединке ). Бокс, конечно, проще и полезнее в качестве фитнесс-тренировки, но на фехтование смотреть интереснее ).
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KOT_B_yHTAX
Нужно еще больше новостей о Загитовой, Медведевой и Трусовой. Даже не представляю свой день без новостей о них
+6
-3
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fillette
Все-таки посмотрим на Алину в фехтовальном костюме, будет точно красиво ).
+13
-10
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mtoo
Ответ fillette
Все-таки посмотрим на Алину в фехтовальном костюме, будет точно красиво ).
И всё-таки фехтование будет)) а сколько клинков было сломано в комментариях в мае)))
+3
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Mimonot
Жду обзвон! Три, два, один - начали!😂
+6
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mtoo
Ответ Anfitan
как же бесит все это "расширить горизонты и попробовать новое". у подавляющего большинства мысли как ипотеки погасить и детей достойно вырастить и ,желательно с голода не подохнуть осуществляя задуманное . что доброе и вечное несут последние чемпионы?
Спорт запретить теперь?
+6
-4
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fillette
Ответ Mimonot
Жду обзвон! Три, два, один - начали!😂
Великой уже звонили )).
+4
-2
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Anfitan
как же бесит все это "расширить горизонты и попробовать новое". у подавляющего большинства мысли как ипотеки погасить и детей достойно вырастить и ,желательно с голода не подохнуть осуществляя задуманное . что доброе и вечное несут последние чемпионы?
+8
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ничего здорового в этом нет. Напротив, это даже плохо, потому что в новом спорте она себя не пробует, а просто пиарится.
А Загитова уже давно не спортсмен и, кстати, в этом ее проблема. Слишком рано закончила со спортом и не знает чем заняться. А быть в центре внимания ей ой как хочется..
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katerianna
Удачной тренировки олимпийским чемпионкам Карине и Алине, а зрителям получить позитивные эмоции. Надеюсь, что девушки смогут привлечь желающих заинтересоваться и начать заниматься этим видом спорта и в секции придут новые участники.
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fillette
Ответ private dancer
Только палатка никогда не выдохнется)))))
Ну, это оптимистичный прогноз )).
+3
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Ольга Ив
Ответ Gemma157
Ничего здорового в этом нет. Напротив, это даже плохо, потому что в новом спорте она себя не пробует, а просто пиарится. А Загитова уже давно не спортсмен и, кстати, в этом ее проблема. Слишком рано закончила со спортом и не знает чем заняться. А быть в центре внимания ей ой как хочется..
Джем, это мероприятие, посвящённое 100-летию Московского спорта, там будут и Щербакова, и Валиева, и Медведева и много других спортсменов. Все будут пиариться???? 😊
+3
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ольга Ив
Джем, это мероприятие, посвящённое 100-летию Московского спорта, там будут и Щербакова, и Валиева, и Медведева и много других спортсменов. Все будут пиариться???? 😊
Они придут как зрители и почетные гости. Пиариться там Алиначка будет ☝
+2
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Ритт
Спортсменом она была давно.. И сейчас у неё успехов как спортсмена нет. Есть титулы, по разу схваченные благодаря году рождения. Всё. Ничего выдающегося в ФК она не привнесла, провалялась полкарьеры на льду.
Была ленива и капризна. Все её достижения - это заслуга её тренера.
+9
-9
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Anfitan
Ответ pravda87
Может подавляющее большинство вместо комментов на спорсе займется решением своих неотложных задач?
а их на спортсе и нет, не переживайте))) посмотреть новости спорта заходят исключительно состоятельные и состоявшиеся люди)))
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-1
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private dancer
Ответ fillette
Интересно, насколько выдохлись на предыдущих новостях про Алину те, кто любит писать про треш, кринж, Бузову и Хрюнова. Ждем )))...
Только палатка никогда не выдохнется)))))
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-6
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