«Здорово, что первоклассные атлеты, как Загитова, не боятся пробовать себя в новых видах спорта». Азнавурян о поединке по фехтованию
Олимпийская чемпионка по фехтованию высказалась о предстоящем поединке с Алиной Загитовой.
1 июля в рамках 100-летия Московского спорта в «Лужниках» пройдет выставочный поединок на шпагах между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и двукратной победительницей Игр по фехтованию Кариной Азнавурян.
«Здорово, что такие первоклассные атлеты, как Алина Загитова, не боятся пробовать себя в новых для них видах спорта. Надеюсь, эта задумка вдохновит людей расширять горизонты своих возможностей и воплощать в жизнь даже самые смелые мечты», – сказала Азнавурян.
Загитова проведет поединок по фехтованию с Азнавурян: «Уже предвкушаю острые ощущения, которые принесет мне эта встреча»
А Загитова уже давно не спортсмен и, кстати, в этом ее проблема. Слишком рано закончила со спортом и не знает чем заняться. А быть в центре внимания ей ой как хочется..
Была ленива и капризна. Все её достижения - это заслуга её тренера.