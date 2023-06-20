«Здорово, что первоклассные атлеты, как Загитова, не боятся пробовать себя в новых видах спорта». Азнавурян о поединке по фехтованию

Олимпийская чемпионка по фехтованию высказалась о предстоящем поединке с Алиной Загитовой.

1 июля в рамках 100-летия Московского спорта в «Лужниках» пройдет выставочный поединок на шпагах между олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой и двукратной победительницей Игр по фехтованию Кариной Азнавурян.

«Здорово, что такие первоклассные атлеты, как Алина Загитова, не боятся пробовать себя в новых для них видах спорта. Надеюсь, эта задумка вдохновит людей расширять горизонты своих возможностей и воплощать в жизнь даже самые смелые мечты», – сказала Азнавурян.

Загитова проведет поединок по фехтованию с Азнавурян: «Уже предвкушаю острые ощущения, которые принесет мне эта встреча»