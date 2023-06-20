Колобков о поединке Загитовой с фехтовальщицей: «Интересно посмотреть, но пусть лучше сыграют в шахматы или шашки, там шансы равны»

Теги сборная России шпага Карина Азнавурян Павел Колобков сборная России жен шашки женское катание Министерство спорта России Алина Загитова Фигурное катание

Бывший министр спорта предложил Алине Загитовой и Карине Азнавурян сыграть в шахматы.

Загитова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Азнавурян – двукратная победительница Игр по фехтованию. 1 июля они проведут выставочный поединок на шпагах в Москве.

«В России все очень хорошо с фехтованием, мы лидеры по этому виду спорта. Очень приятно, что поддерживается такое внимание к фехтованию в нашей стране. Два прекрасных представителя от разных видов на таком празднике – радость для всех любителей спорта.

Конечно, следует это рассматривать как показательный поединок. Будет очень бессмысленно воспринимать всерьез соперничество между Загитовой и Азнавурян. Тут не может быть серьезной борьбы, ха-ха. При всем уважении к Загитовой ей будет трудно впервые взять шпагу против такого мастера как Азнавурян.

Карина – большая молодец, что продолжает развивать фехтование даже с помощью таких поединков. Конечно, будет интересно посмотреть, но пусть лучше сыграют в шахматы или шашки, там шансы равны, ха-ха», – сказал Павел Колобков, который также является олимпийским чемпионом по фехтованию.

Загитова проведет поединок по фехтованию с Азнавурян: «Уже предвкушаю острые ощущения, которые принесет мне эта встреча»

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10 комментариев

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Dan Kennedy
Надо Загитовой свое шоу на ТВ уже))
Наша Ким Кардашьян будет. Рейтинги от домохозяек обеспечены.
+6
-2
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Bartez1986
это не стоит рассматривать как показательный поединок. это стоит рассматривать, как идиотизм, которого в нашем спорте все больше и больше. ждём Загитову в прыжках с шестом и в футбольной Медиалиге (как до сих пор не додумались позвать)?
+3
-2
+1
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encaro_one
Танковый биатлон, новый сезон, осенью будет?
Чем бы дитя Ротенберга не тешилась, лишь бы без нанесений себе телесных повреждений.
+2
-2
0
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Pentrak
Почему равны? И в шахматах, и в шашках исход тоже будет предрешён-разгромная победа фехтовальщицы очевидна.
+2
-2
0
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fillette
Ответ Bartez1986
это не стоит рассматривать как показательный поединок. это стоит рассматривать, как идиотизм, которого в нашем спорте все больше и больше. ждём Загитову в прыжках с шестом и в футбольной Медиалиге (как до сих пор не додумались позвать)?
Прыжковый сектор занят Трусовой ). Бег - Щербаковой, Йога - ЕМ, конный спорт - Косторной )).
0
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