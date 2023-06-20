Колобков о поединке Загитовой с фехтовальщицей: «Интересно посмотреть, но пусть лучше сыграют в шахматы или шашки, там шансы равны»

Бывший министр спорта предложил Алине Загитовой и Карине Азнавурян сыграть в шахматы.

Загитова – олимпийская чемпионка по фигурному катанию, Азнавурян – двукратная победительница Игр по фехтованию. 1 июля они проведут выставочный поединок на шпагах в Москве.

«В России все очень хорошо с фехтованием, мы лидеры по этому виду спорта. Очень приятно, что поддерживается такое внимание к фехтованию в нашей стране. Два прекрасных представителя от разных видов на таком празднике – радость для всех любителей спорта.

Конечно, следует это рассматривать как показательный поединок. Будет очень бессмысленно воспринимать всерьез соперничество между Загитовой и Азнавурян. Тут не может быть серьезной борьбы, ха-ха. При всем уважении к Загитовой ей будет трудно впервые взять шпагу против такого мастера как Азнавурян.

Карина – большая молодец, что продолжает развивать фехтование даже с помощью таких поединков. Конечно, будет интересно посмотреть, но пусть лучше сыграют в шахматы или шашки, там шансы равны, ха-ха», – сказал Павел Колобков, который также является олимпийским чемпионом по фехтованию.

Загитова проведет поединок по фехтованию с Азнавурян: «Уже предвкушаю острые ощущения, которые принесет мне эта встреча»