Тарасова о навыках Загитовой в фехтовании: «Это смехотворно. Не знаю, держала ли Алина в руках что-то кроме коньков с ботинками»

Татьяна Тарасова скептически оценила участие Алины Загитовой в фехтовальном поединке.

1 июля олимпийская чемпионка по фигурному катанию проведет выставочный поединок на шпагах. Мероприятие пройдет в рамках 100-летия Московского спорта в «Лужниках», а соперницей Загитовой станет двукратная победительница Игр по фехтованию Карина Азнавурян.

Тарасова, в частности, ответила на вопрос журналиста о том, «стоит ли ждать от Загитовой проявления бойцовских качеств».

«Это смехотворно. Двукратная олимпийская чемпионка (Азнавурян – Sports.ru) и Алина, которая, не знаю, держала ли в руках что-то кроме коньков с ботинками. Не спрашивайте меня об этом», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что 1 июля Загитова также проведет поединок с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Софьей Великой.

Загитова проведет поединок по фехтованию с Азнавурян: «Уже предвкушаю острые ощущения, которые принесет мне эта встреча»