Тарасова о навыках Загитовой в фехтовании: «Это смехотворно. Не знаю, держала ли Алина в руках что-то кроме коньков с ботинками»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Татьяна Тарасова скептически оценила участие Алины Загитовой в фехтовальном поединке.

1 июля олимпийская чемпионка по фигурному катанию проведет выставочный поединок на шпагах. Мероприятие пройдет в рамках 100-летия Московского спорта в «Лужниках», а соперницей Загитовой станет двукратная победительница Игр по фехтованию Карина Азнавурян.

Тарасова, в частности, ответила на вопрос журналиста о том, «стоит ли ждать от Загитовой проявления бойцовских качеств».

«Это смехотворно. Двукратная олимпийская чемпионка (Азнавурян – Sports.ru) и Алина, которая, не знаю, держала ли в руках что-то кроме коньков с ботинками. Не спрашивайте меня об этом», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Ранее сообщалось, что 1 июля Загитова также проведет поединок с двукратной олимпийской чемпионкой по фехтованию Софьей Великой.

Загитова проведет поединок по фехтованию с Азнавурян: «Уже предвкушаю острые ощущения, которые принесет мне эта встреча»

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89 комментариев

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Сергей Галынский
Ну девочка взрослая,так что точно держала
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mold-cel
я видел микрофон у Алины в руках, она пыталась в него говорить
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Gemma157
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Все уже давно смеются над Ильназовной. Вот таким вот образом можно при имея важные титулы быть не солидным и уважаемым человеком, а стать шутом для забавы 😖
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alexander bakulin
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Ответ Navi88
лично мне очень интересно, что за дядя так упорно пихает Загитову во все щели смешно же
роман борисович ротенберг, по кличке "йозе марино", её дядя. это давно не секрет.
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Navi88
лично мне очень интересно, что за дядя так упорно пихает Загитову во все щели
смешно же
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Chilavert
Тарасова бы также точно сказала, если б загитову к вудману отправили)
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Макс Крыл
Держала))))
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Navian
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Ну кое-что кроме коньков, явно уже научилась держать.
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Пользователь заблокирован
Дважды ЧОИ по фетхованию Карина дает мастер класс ЧОИ,ЧМ Алине Загитовой по классу фетхования.
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trav
Ну к 20 годам такая красивая девушка точно держала кое-что в руках кроме коньков
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Olgacher
Ну вот и футболисты подтянулись со своим " искрометным юмором"
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Ветер_
Кто всё время сочиняет этот бред?
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London-D
Кожаный микрофон Ротенберга: ну да, ну да, пошёл я на хер...
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Olgacher
Да уж, глупее вопроса про "бойцовский качества" ОЧ и абсолютной чемпионке трудно было задать. Особенно если вспомнить, какое невероятное давление на неё обрушилось после победы на ОИ от той же ТАТ: Извините, папаша, мы Женю больше любим и за неё болели". Да и сми подключились. Как только не клевали 15 летнюю девочку
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Syndycate
Конечно держала, например клюшку, когда с Ротенбергом в хоккей играла, а вы что подумали?
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Pelageya_20
Ответ anyen
"Хорошо, если ей нравится пробовать себя в различных сферах, это самое главное», сказалаТарасова в мае про вероятный мастер-класс Алины по фехтованию. И что изменилось с тех пор? Тем более, что сама Карина оценила положительно эту идею.
Понятно, что изменилось: у ТАТ нет катка, а у Алины будет👍. По этой теме она воздержалась, но сейчас яд польется с новой силой. Алине желаю успешной тренировки и отличного настроения.
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Мира2024
Ответ АРХАТ
2-кратный ОИ по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев: "Детка, готов дать тебе мастер-класс по борьбе - карелинский обратный пояс, бросок с прогибом, мельницу итд")
А зачем вы про личные обращения к вам от Садулаева, тут всем рассказываете? Хвастаетесь?
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Рав. Зильберман
Да
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Charliz
Началось в колхозе утро)
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Ольга Ив
Ответ Зоя Кудряшова
Ей бы где бы не крутиться, лишь бы не забыли. Тарасова права. Смех да и только: выставочный поединок на шпагах. У нее даже маникюр на ногтях прклеенный .
В праздновании 100-летия Московского спорта, которое состоится 1 июля в «Лужниках», примут участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Александр Самарин, пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также другие спортсмены
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Сергей
Ну наконец то выписали бабушку
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brace
Любой спортсмен априори уже боец. Странный вопрос задал корреспондент
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несахар
Ответ Ольга Ив
Спортс, обзвоните, спросите мнение о других участниках В праздновании 100-летия Московского спорта, которое состоится 1 июля в «Лужниках», примут участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Медведева, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Александр Самарин, пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а также другие спортсмены
вы врёте.
если спортс ничего не запостил обо всех остальных, значит только загитова будет участвовать в рамках 100 летия московского спорта
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Мира2024
Ответ Зоя Кудряшова
Судя по материалу вам тоже.
Видимо, Кудряшовой отказали 😊
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margo98
Ответ Зоя Кудряшова
Ей бы где бы не крутиться, лишь бы не забыли. Тарасова права. Смех да и только: выставочный поединок на шпагах. У нее даже маникюр на ногтях прклеенный .
Смешно, когда ТАТ комментирует все подряд, слышит звон, да не знает где он. А потом в лужу знатно так садится, оправдываться начинает.
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