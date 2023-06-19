Ренат Лайшев: «Школа Загитовой могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Все решают деньги, если Минниханов найдет средства, то все возможно»
Ренат Лайшев высказался о возможном открытии школы фигурного катания Алины Загитовой.
Ранее стало известно, что школа Загитовой может появиться в Казани.
Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с фигуристкой в ходе Петербургского международного экономического форума и обсудил с ней проект создания школы.
«Прекрасная идея. Загитова достойна, чтобы с таким именем, титулами создать школу фигурного катания.
И я бы хотел, чтобы в Татарстане реализовали проект «Самбо-70», чтобы было образование плюс спорт. То есть и ледовый дворец, и образовательная школа. А я был бы в ней главным директором.
Конечно, школа могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Но, как говорил мой друг, в жизни все решают три вещи: деньги, деньги и деньги. Если Минниханов найдет средства, то все возможно.
Здесь надо собрать целую команду, которая обеспечивает всю кухню. По типу как у Тутберидзе. Я знаю секрет успеха Этери Георгиевны. Готов помочь. Так что привет Минниханову и всему Татарстану», – сказал президент «Самбо-70».
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«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге
"Я знаю секрет успеха Этери Георгиевны. Готов помочь"
".. все решают три вещи: деньги, деньги и деньги."
А вообще будет круто, когда эту школу откроют, под эгидой Алины Загитовой. Супер, огонь 🔥🔥🔥❤❤❤
"У нее есть желание что‑то сделать для развития фигурного катания. Говорить о тренерской карьере, наверное, рановато. Возможно, (надо) открыть школу под ее эгидой." Вот слова
Министра спорта Республики Татарстан.
— Какой ещё директор?
— Ну, такой... Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу...
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