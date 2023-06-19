Ренат Лайшев: «Школа Загитовой могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Все решают деньги, если Минниханов найдет средства, то все возможно»

Ренат Лайшев высказался о возможном открытии школы фигурного катания Алины Загитовой.

Ранее стало известно, что школа Загитовой может появиться в Казани.

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с фигуристкой в ходе Петербургского международного экономического форума и обсудил с ней проект создания школы.

«Прекрасная идея. Загитова достойна, чтобы с таким именем, титулами создать школу фигурного катания.

И я бы хотел, чтобы в Татарстане реализовали проект « », чтобы было образование плюс спорт. То есть и ледовый дворец, и образовательная школа. А я был бы в ней главным директором.

Конечно, школа могла бы конкурировать с Тутберидзе и . Но, как говорил мой друг, в жизни все решают три вещи: деньги, деньги и деньги. Если Минниханов найдет средства, то все возможно.

Здесь надо собрать целую команду, которая обеспечивает всю кухню. По типу как у . Я знаю секрет успеха Этери Георгиевны. Готов помочь. Так что привет Минниханову и всему Татарстану», – сказал президент «Самбо-70».

Министр спорта Татарстана: «Нам нужен отдельный центр для фигуристов. Загитова готова с нами сотрудничать, мы сейчас в переговорном процессе»

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге