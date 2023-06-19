Ренат Лайшев: «Школа Загитовой могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Все решают деньги, если Минниханов найдет средства, то все возможно»

Теги Евгений Плющенко сборная России Этери Тутберидзе Алина Загитова Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Ренат Лайшев высказался о возможном открытии школы фигурного катания Алины Загитовой.

Ранее стало известно, что школа Загитовой может появиться в Казани.

Глава Татарстана Рустам Минниханов встретился с фигуристкой в ходе Петербургского международного экономического форума и обсудил с ней проект создания школы. 

«Прекрасная идея. Загитова достойна, чтобы с таким именем, титулами создать школу фигурного катания.

И я бы хотел, чтобы в Татарстане реализовали проект «Самбо-70», чтобы было образование плюс спорт. То есть и ледовый дворец, и образовательная школа. А я был бы в ней главным директором.

Конечно, школа могла бы конкурировать с Тутберидзе и Плющенко. Но, как говорил мой друг, в жизни все решают три вещи: деньги, деньги и деньги. Если Минниханов найдет средства, то все возможно.

Здесь надо собрать целую команду, которая обеспечивает всю кухню. По типу как у Тутберидзе. Я знаю секрет успеха Этери Георгиевны. Готов помочь. Так что привет Минниханову и всему Татарстану», – сказал президент «Самбо-70». 

Министр спорта Татарстана: «Нам нужен отдельный центр для фигуристов. Загитова готова с нами сотрудничать, мы сейчас в переговорном процессе»

«Два вида разных, не спорта, а… Мужчина и женщина сталкиваются лбами». Сложная речь Загитовой на форуме в Петербурге

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65 комментариев

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Кокич
Главный директор Лайшев: "У вас много денег? Тогда я еду к вам".
+27
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Ольга Ив
Тутберидзе в интервью говорила, что не готова пока делиться опытом, а Лайшев уже готов что-то рассказать:
"Я знаю секрет успеха Этери Георгиевны. Готов помочь"
".. все решают три вещи: деньги, деньги и деньги."
+25
-3
+22
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Вера Цура
Ответ Arzu0203
всё очень просто, Лайшев хочет, чтоб в Татарстане реализовали проект Самбо-70. Алина с этим ничего не имеет общего. А вообще будет круто, когда эту школу откроют, под эгидой Алины Загитовой. Супер, огонь 🔥🔥🔥❤❤❤
А губа у него не треснет? Пусть с "рыбками "своими плавает, которые с мАсковской дикцией.
+21
-4
+17
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Milorada K
Ответ varick
Алиначка вообще-то известна не только своим тренерским талантом., она могла бы в этой школе параллельно преподавать и курс ораторского мастерства... 🤭 Все-таки лучшая ведущая, признанная неоднократно. 😂
главное, чтобы тренерством не занимались те, у кого 00/00 и купленные дипломы. А то развелось девачек с высшим образованием, которые и на каком курсе не знают, и адрес института не помнят. Зато образование есть.
+22
-6
+16
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Arzu0203
всё очень просто, Лайшев хочет, чтоб в Татарстане реализовали проект Самбо-70. Алина с этим ничего не имеет общего.
А вообще будет круто, когда эту школу откроют, под эгидой Алины Загитовой. Супер, огонь 🔥🔥🔥❤❤❤
+18
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+15
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pravda87
А Лайшеву не стыдно за ту грязь, что он вылил на Алину?
+18
-4
+14
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Вера Цура
Ответ Ольга Ив
Леонов не говорил, что она будет тренировать, как Тутберидзе или Плющенко, о чем Лайшев вообще, лишь бы сказать. "У нее есть желание что‑то сделать для развития фигурного катания. Говорить о тренерской карьере, наверное, рановато. Возможно, (надо) открыть школу под ее эгидой." Вот слова Министра спорта Республики Татарстан.
Что, мы Лайшева не знаем что ли?) Услышал звон,да не знает где он. А,главное, деньги...)))
+14
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Вера Цура
О"горяченькая пошла "), обзвон уже что ли начался? Ах, ну да, у Загитовой опять что-то намечается))).
+15
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Ольга Ив
Леонов не говорил, что она будет тренировать, как Тутберидзе или Плющенко, о чем Лайшев вообще, лишь бы сказать.

"У нее есть желание что‑то сделать для развития фигурного катания. Говорить о тренерской карьере, наверное, рановато. Возможно, (надо) открыть школу под ее эгидой." Вот слова
Министра спорта Республики Татарстан.
+11
-1
+10
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Arzu0203
Ответ varick
Алиначка вообще-то известна не только своим тренерским талантом., она могла бы в этой школе параллельно преподавать и курс ораторского мастерства... 🤭 Все-таки лучшая ведущая, признанная неоднократно. 😂
подтягиваются ораторы и лингвисты, ждём следующую партию
+13
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B.l.a.z.e
Лайшев уже готов и здесь бабки попилить))
+9
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Н.Ф.
— Может быть, вам нужен главный директор? Я знаю одного молодого человека. Непьющий.
— Какой ещё директор?
— Ну, такой... Общее руководство, деловые советы, наглядное обучение по комплексному методу...
©
+11
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Jessi
«Здесь надо собрать целую команду, которая обеспечивает всю кухню. По типу как у Тутберидзе». Вот Лайшев и раскрыл секрет Тутберидзе. Судя по всему, он знает ещё кое-что и готов поделиться( за деньги)
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Charliz
Ответ pravda87
А Лайшеву не стыдно за ту грязь, что он вылил на Алину?
Не стыдно, конечно. И морда не треснет
+9
-1
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Вера Цура
Ответ varick
Жестко потроллил Алиначку и татарских чинуш. 😂
Да сам себя он потроллил.
+8
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fillette
Ответ Флер де Лис
С каким именем? Выиграла по одному разу и слилась.
выиграла Все по одному разу, включая личку ОИ. Кто там у нас оставался выигрывать ее по второму, не напомните?;)
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fillette
Ответ pravda87
А Лайшеву не стыдно за ту грязь, что он вылил на Алину?
Вот еще, он будет делать вид, что "с детства за Загитову" )). Финансирование творит чудеса )). Тем более, от Хруста его отодвинули )).
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fillette
Ответ Gemma157
Тренер это призвание, а не просто профессия. Для тренерского ремесла нужно обладать набором определенных человеческих качеств, которых мы не наблюдали у Загитовой. Так что Загитова не может быть тренером. Слишком любит гламур и внимание к своей персоне. А быть тренером это упорный труд, полный человеколюбия и самоотверженности..
А Загитова может не быть тренером в школе своего имени. Пападакис с Сизероном в своей не тренируют и французов это не смущает ).
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Вера Цура
Ответ B.l.a.z.e
Лайшев уже готов и здесь бабки попилить))
Руки-загребуки).
+6
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Адриана
Что за чушь он несёт 🙄
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fillette
Ответ Флер де Лис
Особенно в ораторском искусстве)
В данном случае, ораторское искусство демонстрирует Лайшев )). Который начал понимать, откуда подул ветер )).
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Мира2024
Ответ pravda87
А Лайшеву не стыдно за ту грязь, что он вылил на Алину?
Таким не бывает стыдно
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Arzu0203
Ответ Milorada K
главное, чтобы тренерством не занимались те, у кого 00/00 и купленные дипломы. А то развелось девачек с высшим образованием, которые и на каком курсе не знают, и адрес института не помнят. Зато образование есть.
есть зато фото на фоне ВУЗа😂😂😂
+7
-2
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Мира2024
Еще один "губерниев" и так же будет игнорирован😊
+6
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Неволяшка
Что-то поздновато обзвон начали) Уж очень долго переваривали свалившуюся новость, от Алины всегда все "под дых")
+10
-5
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