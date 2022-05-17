Лайшев об участии Трусовой в шоу Плющенко: «Это не означает, что она вновь покидает группу Тутберидзе. Зарабатывать тоже надо»

Президент Центра спорта и образования прокомментировал участие российской фигуристки в ледовом шоу «Союз чемпионов».

Трусова тренировалась у Плющенко в сезоне-2020/21, а затем вернулась в группу Тутберидзе.

«Нет, это не означает, что Трусова вновь покидает группу .

Просто у фигуристок сейчас более свободный график, и они ищут варианты, чем заняться. Ведь зарабатывать тоже надо. Все они стали звездами и имеют право на собственный выбор.

До 1 сентября никаких изменений не будет», – сказал Лайшев.

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