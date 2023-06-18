Лакерник о переходе Ефимовой в США: «У девочки проблемы с прыжками, если ее кто‑нибудь в мире научит прыгать – честь и хвала этим людям»
Почетный вице-президент ISU назвал проблемы фигуристки Ефимовой, перешедшей в сборную США.
– У девочки проблемы с прыжками, если ее кто‑нибудь в мире научит прыгать – честь и хвала этим людям. Могу только пожелать удачи этим людям. Человек бегает не в поисках лучшей страны, а только ищет возможность тренироваться.
– Почему нельзя было вернуться в Россию и попробовать тут?
– Она пробовала, много лет каталась у Александра Васильева. Они пробовали, но ничего не вышло. Не могу сказать, что она не пыталась, – рассказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.
Сегодня стало известно, что бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова будет выступать за США в паре с Мишей Митрофановым. В прошлом сезоне она представляла Германию в дуэте с Рубеном Бломмартом.
Алиса Ефимова будет выступать в паре с Мишей Митрофановым за сборную США
Да, проблемы с прыжками есть, но звучит как "на тебе Боже, что нам негоже"...
Отпустили - хорошо, не жалко, но и унижать не надо.
Алисе удачи.
"...одна из немногих фигуристов, представляющих сейчас Европу, кто высказался в поддержку российских коллег на фоне их отстранения от международных соревнований".
Лакерник хорошо отблагодарил((