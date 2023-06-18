Лакерник о переходе Ефимовой в США: «У девочки проблемы с прыжками, если ее кто‑нибудь в мире научит прыгать – честь и хвала этим людям»

Почетный вице-президент ISU назвал проблемы фигуристки Ефимовой, перешедшей в сборную США.

– У девочки проблемы с прыжками, если ее кто‑нибудь в мире научит прыгать – честь и хвала этим людям. Могу только пожелать удачи этим людям. Человек бегает не в поисках лучшей страны, а только ищет возможность тренироваться.

– Почему нельзя было вернуться в Россию и попробовать тут?

– Она пробовала, много лет каталась у Александра Васильева. Они пробовали, но ничего не вышло. Не могу сказать, что она не пыталась, – рассказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

Сегодня стало известно, что бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова будет выступать за США в паре с Мишей Митрофановым. В прошлом сезоне она представляла Германию в дуэте с Рубеном Бломмартом.

Алиса Ефимова будет выступать в паре с Мишей Митрофановым за сборную США