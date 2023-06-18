Лакерник о переходе Ефимовой в США: «У девочки проблемы с прыжками, если ее кто‑нибудь в мире научит прыгать – честь и хвала этим людям»

Теги сборная России Александр Лакерник сборная США сборная Германии пары переходы Алиса Ефимова Миша Митрофанов Фигурное катание

Почетный вице-президент ISU назвал проблемы фигуристки Ефимовой, перешедшей в сборную США.

– У девочки проблемы с прыжками, если ее кто‑нибудь в мире научит прыгать – честь и хвала этим людям. Могу только пожелать удачи этим людям. Человек бегает не в поисках лучшей страны, а только ищет возможность тренироваться.

– Почему нельзя было вернуться в Россию и попробовать тут?

– Она пробовала, много лет каталась у Александра Васильева. Они пробовали, но ничего не вышло. Не могу сказать, что она не пыталась, – рассказал почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

Сегодня стало известно, что бывшая российская фигуристка Алиса Ефимова будет выступать за США в паре с Мишей Митрофановым. В прошлом сезоне она представляла Германию в дуэте с Рубеном Бломмартом.

Алиса Ефимова будет выступать в паре с Мишей Митрофановым за сборную США

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17 комментариев

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Olga.t
Неприятный комментарий от Лакерника.
Да, проблемы с прыжками есть, но звучит как "на тебе Боже, что нам негоже"...
Отпустили - хорошо, не жалко, но и унижать не надо.
Алисе удачи.
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Ромашка17
Комментарий Лакерника похож на хамство
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Viks
"У девочки проблемы с прыжками" --- Хуже, когда у дедушки проблемы с головой...
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Princess23
Вообще то Ефимова уже несколько лет как не наша. Она за Германию выступала в этом сезоне. И да она прыгает через три раза на пятый, почему озвучить то что есть хамство А когда Ефимова претензии предыдущему партнеру предъявляла мол только она его научила работать а он неблагодарный сбежал, это хамством не было?
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Hardy
позорник
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София Хайн
Ответ Ромашка17
Комментарий Лакерника похож на хамство
А что? Ефимова не имеет проблем и не пыталась их решить? Вместо хамства местных пользователей другие бы отметили, что Лакерник знает каждого нашего фигуриста.
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Анна Беляева
Интересно, насколько подробно Лакерник знает, скажем так, контингент. Фигуристка-то, мягко говоря, не топовая, а он с ходу вспомнил, получается, и готов компетентно ответить. Прямо респект товарищу. Тем боеле с учетом его не самого юного возраста.
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Галина Александрова
Ответ Анна Беляева
Интересно, насколько подробно Лакерник знает, скажем так, контингент. Фигуристка-то, мягко говоря, не топовая, а он с ходу вспомнил, получается, и готов компетентно ответить. Прямо респект товарищу. Тем боеле с учетом его не самого юного возраста.
Может Ефимова девочка "непростая", поэтому и знает всё о ней, да и переход не был для неё трудным и болезненным, компенсацию никто не требовал?
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Tania09**
Пользователи спортса обсе... любого и неважно кто и что сказал.
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Алеся Ткаченко
Грубо,но правдиво. У Алисы действительно проблемы с прыжками
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Анастасия Внукова
Лакерник не знает, что олимпийского чемпиона зовут Олег Васильев?
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Максим Медов
Понятно, был откат в карман.
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Мурманчанин37
В апреле на Матч-ТВ был материал про Алису:
"...одна из немногих фигуристов, представляющих сейчас Европу, кто высказался в поддержку российских коллег на фоне их отстранения от международных соревнований".

Лакерник хорошо отблагодарил((
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Ромашка17
Ответ София Хайн
А что? Ефимова не имеет проблем и не пыталась их решить? Вместо хамства местных пользователей другие бы отметили, что Лакерник знает каждого нашего фигуриста.
Мы тоже хорошо знаем Лакерника с его неблаговидными поступками. С его стороны, знание фигуристов не дает ему право выражать свои мысли в хамской манере
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Анна Беляева
Ответ София Хайн
А что? Ефимова не имеет проблем и не пыталась их решить? Вместо хамства местных пользователей другие бы отметили, что Лакерник знает каждого нашего фигуриста.
Первое, о чем поудмала, что у него, получается, довльно объемные знания о каждом более или менее известном спортсмене. Даже не самого топового уровня. Кто из пользователей спортса даже в своей дисциплине настолько глубоко погружен в тонкости и частности, интересно?
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Alina Kernes
Ответ Анастасия Внукова
Лакерник не знает, что олимпийского чемпиона зовут Олег Васильев?
Ну, вон ниже боты нас пытаются убедить, что он "знает каждого нашего фигуриста". Выходит, не каждого 🤷‍♀️
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